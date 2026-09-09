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Greve da Caixa: loterias vão funcionar? Veja o que acontece com os sorteios

Greve da Caixa afeta loterias? Veja o que muda a partir de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Greve da Caixa Foto: Agência Brasil
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A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal pode alterar o atendimento em agências do banco, mas não significa a suspensão dos sorteios das Loterias Caixa. Os concursos seguem o calendário oficial divulgado pela instituição.

A paralisação está prevista para começar nesta quinta-feira, 10 de setembro, após trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa durante as negociações. Entre os principais pontos de discordância está o modelo de custeio do Saúde Caixa.

As loterias vão funcionar durante a greve da Caixa?

Até o momento, a greve não suspende os sorteios das Loterias Caixa. Modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania continuam seguindo o cronograma oficial.

A realização dos concursos é diferente do atendimento prestado nas agências. Por isso, mesmo com uma eventual redução no funcionamento das unidades da Caixa, os apostadores devem continuar acompanhando os resultados e as datas dos sorteios.

O funcionamento das casas lotéricas também pode variar conforme cada unidade. As lotéricas são estabelecimentos parceiros da Caixa e não devem ser confundidas com as agências do banco.

Assim, a orientação para quem pretende fazer uma aposta presencial é verificar previamente se a unidade está aberta.

Por que os funcionários da Caixa entraram em greve?

O principal ponto de conflito envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica destinado aos empregados, aposentados e pensionistas da instituição.

A proposta apresentada pela Caixa prevê mudanças na forma de cobrança do plano. Entre elas está o aumento da contribuição de aposentados e pensionistas, de 3,5% para 4,5% do salário.

Também está prevista uma alteração no limite da renda familiar que pode ser destinada ao pagamento do plano. O percentual passaria de 7% para 9%.

Os trabalhadores questionam as mudanças e defendem condições diferentes para o custeio da assistência médica.

O que muda para quem precisa ir à Caixa?

O impacto mais direto da greve deve ocorrer no atendimento presencial das agências. Serviços que dependem dos funcionários podem sofrer atrasos ou restrições durante a paralisação.

Operações que podem ser realizadas pelos canais digitais continuam disponíveis, como consultas de saldo, pagamentos, transferências e outros serviços oferecidos pelo aplicativo e pelo internet banking.

Quem precisa resolver uma questão presencial deve verificar o funcionamento da agência antes de se deslocar.

A greve pode afetar o pagamento de benefícios?

A paralisação não significa, automaticamente, a interrupção de pagamentos e serviços bancários. Benefícios e outras operações com datas programadas seguem seus respectivos calendários.

Ainda assim, eventuais problemas no atendimento presencial podem dificultar operações que exigem comparecimento a uma agência.

Por isso, clientes que dependem de atendimento físico devem se organizar durante o período de greve e utilizar os canais digitais da Caixa sempre que possível.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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