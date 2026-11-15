Sorteios acontecem a partir das 11h deste domingo

Resultado das Loterias de hoje (15/11): Federal, Mega-Sena, Lotofácil e Quina

Resultado das Loterias de hoje (15/11): Federal, Mega-Sena, Lotofácil e Quina

As Loterias Caixa movimentam este domingo, 15 de novembro de 2026, com sorteios de seis modalidades e prêmios milionários. Entre os destaques estão a Mega-Sena, que pode pagar R$ 27 milhões, e a Timemania, com estimativa de R$ 27,5 milhões para quem acertar os números sorteados.

Também serão realizados os concursos da Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Loteria Federal. Os sorteios começam a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os resultados serão atualizados nesta página após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Mega-Sena 3086

A Mega-Sena concurso 3086 tem prêmio estimado em R$ 27 milhões neste domingo. Para conquistar o valor principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre as 60 disponíveis no volante.

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Resultado da Lotofácil 3830

A Lotofácil concurso 3830 tem prêmio estimado em R$ 6 milhões. Para ganhar a faixa principal, é necessário acertar os 15 números sorteados entre os 25 disponíveis no volante.

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Resultado da Quina 7168

A Quina realiza neste domingo o concurso 7168, com prêmio estimado em R$ 12,2 milhões. A modalidade premia quem acertar as cinco dezenas, mas também oferece valores para apostas com dois, três ou quatro acertos.

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Resultado da Timemania 2468

A Timemania também tem sorteio neste domingo. O concurso 2468 apresenta estimativa de R$ 27,5 milhões para quem acertar os sete números e o Time do Coração.

Números sorteados: aguarde a divulgação.

Resultado do Dia de Sorte 1348

O Dia de Sorte concurso 1348 tem prêmio estimado em R$ 650 mil. Para conquistar a faixa principal, o apostador precisa acertar os sete números sorteados e o Mês da Sorte.

Números sorteados: aguarde a divulgação.

Resultado da Loteria Federal 6118

O sorteio da Loteria Federal concurso 6118 não será realizado neste domingo, 15 de novembro. A extração foi transferida para segunda-feira (16), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso tem prêmio principal estimado em R$ 1,3 milhão. Os bilhetes premiados serão divulgados após a realização do sorteio pela Caixa Econômica Federal.

Boa sorte!