Loterias de sábado: veja a programação de hoje (20/2)

Acompanhe quais são as dezenas sorteadas no resultado das loterias de sábado, dia 20 de fevereiro. As modalidades lotéricas Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Loteria Federal, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte podem pagar prêmios milionários.

Os sorteios de hoje ocorrem a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A transmissão do sorteio pode ser acompanhada ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube.

Mega-Sena concurso 2346

O resultado da Mega-Sena concurso 2346 prevê um prêmio de R$ 34 milhões no prêmio da faixa principal.

As dezenas sorteadas na Mega-Sena de hoje aparecerão aqui em tempo real durante o sorteio.

Lotofácil concurso 2162

O sorteio da Lotofácil concurso 2162 tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão neste sábado.

As dezenas sorteadas aparecerão aqui logo mais.

Quina concurso 5496

A Quina concurso 5496 pode pagar R$ 4,8 milhões para o apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio de hoje.

Confira quais foram os números sorteados em breve.

Loteria Federal concurso 5540

O prêmio da faixa principal da Loteria Federal concurso 5540 de hoje é de R$ 500 mil. Leva a bolada o apostador que tiver a sequência de números premiados na faixa principal.

Acompanhe, logo mais, quais foram os bilhetes premiados no sorteio deste sábado.

Dupla Sena concurso 2198

O prêmio da Dupla Sena concurso 2198 pode pagar R$ 200 mil hoje. Nesta modalidade é possível concorrer a dois sorteios com apenas uma aposta.

Confira, em breve, quais foram as dezenas extraídas nos dois sorteios de hoje.

Timemania concurso 1603

A loteria para os apaixonados por futebol pode pagar R$ 2 milhões na faixa principal de prêmios de hoje.

Saiba quais foram os números sorteados hoje em breve.

Dia de Sorte concurso 421

O Dia de Sorte concurso 421 pode pagar R$ 1,1 milhão para o apostador que acertar os números premiados hoje.

Confira as dezenas extraídas no sorteio de hoje.

Além do resultado das loterias de sábado, para acompanhar os demais concursos, acesse Loterias Caixa.

