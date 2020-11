Confira a seguir os resultados das loterias Caixa de hoje (21/11/2020), realizado neste sábado . Você pode ser o próximo sortudo. Ao todo são sete loterias: Mega-Sena 2320; Timemania concurso 1566; Federal concurso 5516; Dupla Sena concurso 2160; Dia de Sorte concurso 385; Lotofácil concurso 2087 e Quina concurso 5422.

Mega-Sena concurso 2320– resultados das loterias Caixa

O concurso 2320 da Mega-Sena de hoje paga um prêmio de R$ 75 milhões para quem acertar os seis números da dezena. Veja os números sorteados nos resultados das loterias Caixa: 06 30 35 39 42 48

Lotofácil concurso 2087

O sorteio da loteria Lotofácil concurso 2087 tem prêmio previsto de R$ 4,8 milhões para o apostador que acertar as dezenas.

Veja os números sorteados:

03 06 08 10 13

14 15 16 17 18

19 20 23 24 25

Timemania concurso 1566

Já o concurso 1566 da Timemania tem prêmio estimado de R$ 900 mil, e também premiará um time do coração.

Os números sorteados foram: 02 21 28 42 68 69 74

Time do Coração: PONTE PRETA/SP

Federal concurso 5516 – resultados das loterias Caixa

Confira as extrações da Loteria Federal concurso 5516 , que pode pagar um prêmio de R$ 1,3 milhão hoje (21). O resultado sai a partir das 20h.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 055651 TABAPIRA PANAMBI/RS R$ 1.350.000,00 2º 056837 LOTERICA TANABI TANABI/SP R$ 15.500,00 3º 042493 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 14.000,00 4º 037361 ZEBRA DE OURO LOTERIAS BELO HORIZONTE/MG R$ 13.000,00 5º 078035 SORTE TOTAL LOTERIAS CHAPECO/SC R$ 12.227,00

Dupla Sena concurso 2160

A Dupla Sena concurso 2160 pode pagar prêmio de R$ 150 mil ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio. Veja o resultado:

1º Sorteio: 02 03 13 15 19 41

2º Sorteio: 05 07 13 30 35 50

Dia de sorte concurso 385

Veja o resultado do Dia de Sorte 385 de hoje: 15-06-07-14-31-22-04.

Mês da sorte: junho.

Quina concurso 5422 – resultados das loterias Caixa

A Quina concurso 5422 prevê um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas.

09 17 63 75 77