Mega, Quina e mais: resultados das Loterias Caixa de hoje [31-03]

A Caixa sorteia hoje, 31 de março de 2021, a partir das 20 horas, os resultados de 5 loterias: Mega-Sena, concurso 2357; Lotofácil, concurso 2194; Quina, concurso 5529; loteria Federal, concurso 5551; e Super Sete, concurso 74. Acompanhe os números sorteados em tempo real.

Resultados das Loterias Caixa

Os resultados das Loterias Caixa serão sorteados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Os apostadores conseguem conferir ao vivo as dezenas por meio do canal Caixa do YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook.

Mega-Sena 2357

A Mega-Sena 2357 desta quarta-feira tem o prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para o jogador que acertar o resultado divulgado pelas Loterias Caixa. O concurso será realizado a partir das 20h e ganha prêmio marcando quatro, cinco ou seis dezenas.

Números sorteados: 19-28-30-34-40-51.

Como ganhar na Mega-sena? Especialistas explicam como aumentar as chances

Lotofácil 2195

O prêmio da Lotofácil 2195 está estimado em R$ 1,5 milhão e pode sair para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas hoje às 20h. Também ganha prêmio quem fizer 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Números sorteados: 02-03-05-07-08-09-11-12-13-16-17-18-20-22-23.

Como ganhar na Lotofácil sem depender apenas da sorte

Quina 5529

A partir das 20h os apostadores podem conferir o resultado da Quina 5529 para saber se ganharam o prêmio acumulado de R$ 11 milhões, segundo as Loterias Caixa. Ganha prêmios quem acertar também quatro, três ou dois números.

Números sorteados: 19-28-41-69-78.

Loteria Federal 5551

O resultado da loteria Federal 5551 será divulgado pelas Loterias Caixa a partir das 19h. O prêmio principal do concurso está estimado em R$ 500 mil e vai para o apostador que tiver o bilhete com a combinação numérica sorteada.

Números sorteados:

Super Sete 74

O Super Sete 74 foi sorteado às 15h de hoje, dia 31, pelas Loterias Caixa. O prêmio estava estimado em R$ 4,5 milhões, mas ninguém marcou as sete colunas e o valor foi para R$ 4,8 milhões.

Confira o resultado do Super Sete concurso 74: 4-2-2-4-8-8-4

1ª coluna – 4

2ª coluna – 2

3ª coluna – 2

4ª coluna – 4

5ª coluna – 8

6ª coluna – 8

7ª coluna – 4

Como receber o prêmio das Loterias Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das Loterias Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.