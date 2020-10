Nesta quarta-feira (28), o concurso 11 do Super Sete pode pagar um prêmio de R$ 2,8 milhões para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O sorteio será às 20h (horário de Brasília). Confira como jogar e como funciona a premiação da nova modalidade das loterias Caixa.

Concurso 11 do Super Sete

O concurso 11 do Super Sete vai ser sorteado nesta quarta. As apostas podem ser realizadas, em qualquer casa lotérica do país, até às 19h. Aprenda como jogar e participar do concurso 11 do Super Sete.

Como apostar no Super Sete

O jogo funciona de forma simples. Aprenda como fazer apostas no Super Sete!

A cartela do jogo possuí 7 colunas com 10 números cada; Os números variam de 0 a 9; O apostador deve escolher um número por coluna; Ou é possível jogar pelo modo surpresinha, onde o próprio sistema escolhe os números; E pronto, só aguardar o resultado.

Para concorrer aos prêmios do Super Sete , você pode fazer as suas apostas de três formas diferentes :

Em uma lotérica

Se tiver conta na Caixa, pelo aplicativo do banco

Pelo site das Loterias Online Caixa

Para mais informações sobre o Super Sete, acesse o site da Loterias Caixa. Continue acompanhando os resultados de loteria aqui no DCI.

