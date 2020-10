O Dia de Sorte concurso 374 pode pagar o prêmio de R$ 200 mil, nesta terça-feira (27), para a aposta que cravar as sete dezenas. O sorteio foi realizado às 20h30 (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo e transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Resultado do Dia de Sorte concurso 374: 03-08-09-20-21-23-27 / Mês da sorte – Março.

Prêmio do Dia de Sorte 374

O prêmio de R$ 200 mil para quem acertar o resultado do Dia de Sorte 374 pode ser sacado em uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, a pessoa deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Acumulação do Dia de Sorte

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como jogar no próximo Dia de Sorte?

O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Você também vai gostar de ler: