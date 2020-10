Os números sorteados no Super Sete da última segunda-feira foram as seguintes unidades, seguindo a ordem das colunas: 8 – 9 – 9 – 2 – 9 – 6 – 5.

Resultado do concurso 10 do Super Sete de ontem (26); confira os números sorteados

O concurso 10 do Super Sete foi sorteado na última segunda-feira (26). O prêmio do concurso era de R$ 2,5 milhões e acumulou. Agora, o concurso 11, que será sorteado na próxima quarta-feira (28), terá como prêmio R$ 2,8 milhões. Confira qual foi o resultado de ontem do concurso 10 do Super Sete.

Resultado do concurso 10 do Super Sete

Os números sorteados no Super Sete da última segunda-feira, foram as seguintes unidades por coluna:

Coluna 1: número 8

Coluna 2: número 9

Coluna 3: número 9

Coluna 4: número 2

Coluna 5: número 9

Coluna 6: número 6

Coluna 7: número 5

Como apostar no Super Sete

Como o concurso 10 do Super Sete acumulou, agora os apostadores da modalidade concorrerem a um prêmio de R$ 2,8 milhões. O resultado sai na quarta-feira (28). Porém, as apostas podem ser realizadas até às 19h. Confira como apostar no Super Sete e concorrer aos prêmios.

A cartela do jogo possuí 7 colunas com 10 números cada;

Os números variam de 0 a 9;

O apostador deve escolher um número por coluna;

Ou é possível jogar pelo modo surpresinha, onde o próprio sistema escolhe os números;

E pronto, a aposta está feita.

Para mais informações sobre o Super Sete, acesse o site da Loterias Caixa. Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

