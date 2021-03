Resultado do Super Sete 70 (22/03/21); veja os números de hoje

As Loterias Caixa sorteia, na tarde desta segunda-feira (22) às 15h, o resultado do Super Sete, concurso 70. O prêmio para a aposta que acertar as sete colunas está acumulado e estimado em R$ 3,9 milhões.

Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e o evento será transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado do Super Sete 70

As apostas que cravarem três, quatro, cinco, seis ou sete colunas do resultado do Super Sete 70, ganham prêmios. Na primeira, segunda, terceira e quarta faixa os valores variam de acordo com a porcentagem destinada para cada uma e na última, de três acertos, o prêmio é fixo de R$ 5.

Todos os resultado dos sorteios do Super Sete de março de 2021

Resultado do Super Sete concurso 69, de sexta-feira (19/03): 0 1 0 5 5 3 6.

Resultado do Super Sete concurso 68, de quarta-feira (17/03): 4 2 6 5 8 4 5.

Resultado do Super Sete concurso 67, de segunda-feira (15/03): 3 3 7 1 3 2 1.

Resultado do Super Sete concurso 66 , de sexta-feira (12/03): 8 6 8 9 9 5 0.

Resultado do Super Sete concurso 65, de quarta-feira (10/03): 9 3 3 7 2 3 6.

Resultado do Super Sete concurso 64, de segunda-feira (08/03): 6 1 3 5 1 9 4.

Resultado do Super Sete concurso 63, de sexta-feira (05/03): 2 6 8 7 1 5 4.

Resultado do Super Sete concurso 62, de quarta-feira (03/03): 3 3 3 0 4 7 8.

Resultado do Super Sete concurso 61, de segunda-feira (01/03): 8 7 5 2 3 3 9

