Resultado do Super Sete 6: confira os números vencedores

Sorteio aconteceu às 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. Prêmio do Super Sete concurso 6 chega a R$ 1,2 milhão; veja os números sorteados: 5 – 7 – 3 – 3 – 4 – 1 – 1.

Com transmissão ao-vivo pelo Youtube, às 15h (Horário de Brasília), a Loterias Caixa sorteou na tarde desta sexta-feira (16), os números do concurso nº 6 do resultado do Super Sete, com prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. O sorteio foi realizado na Rodoviária do Tietê, em São Paulo.

Confira o resultado do Super Sete concurso nº6

1ª coluna: 5

2ª coluna: 7

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

3ª coluna: 3

4ª coluna: 3

5ª coluna: 4

6ª coluna: 1

7ª coluna: 1

Na ordem: 5 – 7 – 3 – 3 -4 – 1 – 1

Como jogar no Super Sete

Cada volante contem sete colunas com dez números ( de 0 a 9) em cada uma. Dessa forma, o apostador deverá escolher um número por coluna. Caso a opção seja fazer várias apostas, o jogador poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo um e no máximo dois números por coluna, com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna). Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Qual a probabilidade de ganhar no resultado do Super Sete?

A chance de ganhar no Super Sete com um jogo simples, de sete números, é de uma em 10 milhões, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Próximo concurso do Super Sete