Super Sete acumula e prêmio vai a R$ 1,2 milhão no próximo concurso

O resultado do Super Sete concurso 53 não teve ganhadores nesta segunda-feira (08). O prêmio, que já estava acumulado, subiu mais uma vez e agora está na casa de R$ 1.250.000,00.

Veja as dezenas sorteadas no resultado Super Sete 53 de hoje: 9 1 2 9 7 4 9

Teve ganhador no Super Sete de hoje?

Nenhum apostador conseguiu acertar as sete dezenas sorteadas no Super Sete concurso 53 de hoje. A modalidade, no entanto, ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas do sorteio.

Na sena do sorteio, 3 apostas faturaram R$ 13.487,25. Já na quina, 49 apostas ganhadoras levaram R$ 1.179,64. Na quadra, 986 apostas ganharam R$ 58,62. Por fim, no terno, 9.542 apostas ganharam R$ 5.

Veja a gravação do sorteio do Super Sete de hoje:

Quando é o próximo sorteio?

O próximo sorteio do Super Sete será na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 15h. Os apostadores interessados em tentar a sorte no prêmio de R$ R$ 1.250.000,00 podem fazer o jogo até uma hora antes do sorteio.

Para jogar é bem simples. O apostador precisa escolher um número para cada uma das sete colunas no volante. O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor da aposta simples é R$ 2,50.

Ganha prêmios os apostadores que acertarem 3, 4, 5, 6 ou 7 números.