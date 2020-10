A Super Sete concurso 8 será‌ ‌sorteada ‌nesta sexta-feira ‌(23)‌ e‌‌ pode ‌pagar‌ ‌um ‌prêmio‌ ‌de‌ ‌R$ 2,1 milhões. As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌Já o ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌a partir das ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

Como jogar no Super Sete de hoje?

O volante do Super Sete concurso 4 é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A apostas simples se te números custa R$ 2,50.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

O apostador que tiver acertado o resultado do Super Sete pode retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou nas agências da Caixa. Entretanto, se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Se a aposta tiver sido feita pela internet, é preciso o “Código de Resgate” para conseguir receber o dinheiro.

Qual é a chance de ganhar no Super Sete concurso 8?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples.