Saiba como funciona a Tele Sena de Natal e as principais dúvidas

Em cada Tele Sena lançada, novos prêmios ou sorteios com novas regras são comuns de aparecer. Portanto, dúvidas sobre como funciona a Tele Sena podem surgir a cada nova edição.

Com a Tele Sena de Natal, o último tema deste ano, não foi diferente. A principal novidade é o Cupom do Milhão que vai entregar o prêmio de R$ 1 milhão.

Por isso, é preciso entender como funciona a Tele Sena de Natal e quais são os prêmios que os apostadores concorrem. Dessa forma, o dono do título de capitalização não perderá nenhum prêmio, caso seja o ganhador.

Como funciona a Tele Sena de Natal?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Tele Sena de Natal, edição 2020, pode pagar, ao todo, R$ 5 milhões em prêmios que serão sorteados para quem adquirir a cartela. Cada sorteio funciona de uma maneira diferente e, por isso, é preciso ficar atento.

Logo ao adquirir a cartela, o apostador pode ser premiado no Ganhe Já – a raspadinha localizada na frente do título. Os valores são variados, sendo de: R$ 5 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 500, R$ 300 e R$ 100.

Caso o comprador do título seja contemplado com o valor de até R$ 1 mil, deverá destacar essa parte da raspadinha da cartela. Do outro lado do bilhete, o sortudo deverá preencher com seus dados, e levar em algum ponto de venda acompanhado de documentos pessoais.

Contudo, se o prêmio for maior ou se o apostador preferir, pode entrar em contato com a Tele Sena por meio do telefone 0800 7010319.

O que é o Cupom do Milhão?

O Cupom do Milhão é um prêmio da Tele Sena de Natal, que pode pagar diferentes valores. Toda cartela terá um tipo de cupom e quem achar concorre a: R$ 1,5 mil com o Cupom Bronze; R$ 2,5 mil com o Cupom Prata; e R$ 5 mil com o Cupom Ouro.

Segundo a Tele Sena, foram impressos 7 milhões de cartelas. Desse total, cerca de 60 % tem Cupons Bronze, 25% tem Cupons Prata e 15% tem Cupons Ouro.

Além disso, os cupons são separados por região. Portanto, o participante concorre de acordo com a cor do bilhete e região de seu endereço.

De segunda a sexta-feira, serão realizados os sorteios dos Cupons Bronze e Prata, entregando, ao todo, 175 prêmios para cada cor. Os de Ouro serão sorteados aos domingos, totalizando 35 ganhadores.

Os valores podem ser resgatados em certificados de barras de ouro ou cartão pré-pago sem função de saque. Os 35 sortudos do Ouro também participarão do programa especial “Cupom do Milhão” para concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão.

Como funciona a Tele Sena de mais ou menos pontos?

A Tele Sena de Mais ou Menos pontos funciona da seguinte maneira, dentro da cartela terá um quadro com 25 números, dentre 01 a 44, onde será marcado Mais e Menos pontos. Para este quadro, localizado ao lado esquerdo, serão realizados cinco sorteios de, cinco dezenas em cada.

No final, o título que marcar o maior número de pontos, ganha o prêmio de R$ 1 milhão. Já o apostador que fizer menos pontos leva R$ 700 mil.

Veja as datas dos sorteios do quadro Mais e Menos pontos:

Tele sena completa de Natal

Não é difícil saber como funciona a Tele Sena Completa que vai entregar o prêmio de R$ 900 mil. Na parte de trás da cartela, ao lado direito, está o quadro contendo 20 dezenas, dentre os números 50 e 86.

Leva o prêmio quem tiver todas as dezenas sorteadas, no domingo dia 20/12, somando 20 pontos. Para esta modalidade, são selecionados números até que um ou mais títulos marque os 20 pontos.

Cada Cadastro Conta

Além de todos os prêmios que já existem na Tele Sena, ainda é possível ganhar smartphone, televisão, vídeo game, moto e carro. Esses prêmios fazem parte do Cada Cadastro Conta.

Ao cadastrar a Tele Sena, automaticamente, o apostador já está concorrendo ao smartphone, televisão e vídeo game. Já para ganhar a moto ou carro é preciso adquirir mais títulos e adicionar ao cadastro.

O que fazer para receber o prêmio da Tele Sena?

Se o apostador for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para conseguir fazer o resgate, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.