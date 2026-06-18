Concurso 2938 da Lotomania hoje: resultado de quarta-feira
Sorteio começa às 21h
A Lotomania 2938 está acumulada e pode pagar R$ 2,6 milhões nesta quarta-feira, 17 de junho, ao apostador que acertar as 20 dezenas. O sorteio será realizado a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com divulgação oficial dos números pelas Loterias Caixa.
Resultado da Lotomania hoje
Confira o resultado da Lotomania 2938: 00 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 23 – 30 – 32 – 39 – 53 – 64 – 68 – 67 – 70 – 71 – 85 – 89 – 95 – 99
Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.
Quando sai o resultado da Lotomania?
O resultado da Lotomania 2937 sai na noite desta quarta-feira, 10 de junho, logo após o sorteio das 20 dezenas. A extração começa a partir das 21h, no horário de Brasília.
Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.
Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.
Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.
Ganham prêmios os jogos que acertam:
20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.
A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
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