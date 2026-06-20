Loterias

Resultado da Timemania 2406 e Dia de Sorte 1228 de sábado

Timemania paga R$ 1,5 milhão e e a Dia de Sorte R$ 1,3 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2406 e Dia de Sorte 1228 de sábado Loterias começam a ser sorteadas às 21h - DCI

A noite deste sábado, 20 de junho, reserva novas chances para quem sonha em conquistar uma bolada nas Loterias Caixa. Os concursos 2406 da Timemania e 1228 do Dia de Sorte serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação das dezenas em tempo real. Os apostadores concorrem aos prêmios principais ao acertarem os números sorteados em cada modalidade.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 01-07-20-53-59-75-80 | Nova Iguaçu/RJ

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 04-05-06-13-14-15-30 | Maio

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país.

Confira as loterias

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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