Concurso 1555 da Timemania pode pagar R$ 7,5 milhões nesta terça (27)

Nesta terça-feira (27) vai ser sorteado o concurso 1555 da Timemania. A modalidade pode pagar para os apostadores R$ 7,5 milhões. O concurso vai ser realizado às 20h, do horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser realizadas até às 19h.

Concurso 1555 da Timemania

O concurso 1555 da Timemania vai ser sorteado nesta terça-feira, mas ainda é possível jogar e concorrer ao prêmio. Confira onde apostar e quanto custa o jogo da Timemania.

Onde apostar na Timemania

É possível realizar as apostas de três formas diferentes:

Em uma lotérica

Se tiver conta na Caixa, pelo aplicativo do banco

Pelo site das Loterias Online Caixa

Quanto custa apostar na Timemania

O valor mínimo e único da aposta é de R$3,00 e a partir de três números você já pode ganhar prêmios. Vale ressaltar que também é possível ganhar com o time do coração escolhido na hora do jogo.

Para mais informações sobre o concurso da Timemania 1555, acesse o site da Loterias Caixa.

