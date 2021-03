Resultado da Timemania 1619 de hoje – 30/03/2021; veja os números

As Loterias Caixa sorteia o resultado da Timemania 1619 hoje, terça-feira, dia 30, às 20h, e quem cravar as dezenas pode ganhar o prêmio de R$ 950 mil. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Timemania 1619

Acertando sete, seis, cinco, quatro, três ou o Time do Coração do resultado da Timemania 1619, os apostadores ganham prêmio. Acompanhe se você é um novo milionário em Loterias Caixa.

Últimos resultados da Timemania

Resultado da Timemania concurso 1618, sábado (27/03). Os números sorteados foram: 07 11 22 27 35 43 46/ Time do Coração – Coritiba (PR).

Resultado da Timemania concurso 1617, quinta-feira (25/03). Os números sorteados foram: 05 22 27 31 54 71 74/ Time do Coração – Avaí (SC)

Resultado da Timemania concurso 1616, terça-feira (23/03). Os números sorteados foram: 07 25 41 44 57 65 71/ Time do Coração – Portuguesa de Desportos (SP)

Resultado da Timemania concurso 1615, sábado (20/03). Os números sorteados foram: 72 80 50 63 07 32 18/Time do coração – Avaí (SC)

Resultado da Timemania concurso 1614, quinta-feira (18/03). Os números sorteados foram: 73 57 07 65 47 20 78/ Time do coração – Santo André (SP)

Resultado da Timemania concurso 1613, terça-feira (16/03). Os números sorteados foram: 07 11 12 61 53 09 45/ Time do coração: Coritiba (PR)

Resultado da Timemania concurso 1612, sábado (13/03). Os números sorteados foram: 03 06 37 38 55 56 77/ Time do Coração – Vasco da Gama (RJ)

Resultado da Timemania do concurso 1611, quinta-feira (11/03). Os números sorteados foram: 07 38 20 29 39 17 28/ Time do coração: São Raimundo (AM)

Resultado da Timemania concurso 1610, terça-feira (09/03). Os números sorteados foram: 41 57 02 73 51 71 03/ Time do coração: CRB (AL)

Resultado da Timemania concurso 1609, sábado (06/03). Os números sorteados foram: 08 63 33 58 20 77 46/ Time do coração: São Raimundo (AM)

Como receber o prêmio da Timemania de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Timemania 1619, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Qual é a probabilidade de ganhar no Timemania concurso 1619?

Na Timemania, a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados. Já no Time da Sorte a chance é de uma em 80.