Saiba como aumentar as chances de ganhar na Timemania

A Timemania é a modalidade lotérica para os apostadores apaixonados por futebol. Neste jogo são sorteadas 7 dezenas, das 80 disponíveis, e um Time do Coração. O jogo é feito a partir de 10 números marcados no volante. Confira a seguir algumas dicas de como aumentar as chances de ganhar Timemania.

O prêmio principal desta modalidade vai para o apostador que conseguir acertar as 7 dezenas sorteadas no concurso. No entanto, há premiação também para quem acertar 3, 4, 5 e 6 e o Time do Coração.

As dezenas da aposta podem ser preenchidas pelo próprio apostador manualmente ou de forma aleatória pelo sistema Surpresinha. Além disso, com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

Cada aposta da Timemania tem o preço fixo de R$ 3. Não é possível adicionar números a mais no mesmo jogo.

As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet. Os sorteios da modalidade ocorrem às terças e quintas-feiras e também sábados, a partir das 20h.

Quais são as chances de ganhar na Timemania?

Como não é possível adicionar mais números em um mesmo volante da Timemania, todos os jogadores tem a mesma chance: uma em 26.472.637. Já nas demais faixas de premiação, as chances aumentam:

sete números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 26.472.637;

seis números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 216.103;

cinco números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.220;

quatro números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 276;

três números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29;

um clube de futebol acertado, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 80;

Como aumentar as chances de ganhar na Timemania?

A principal forma de aumentar as chances de ganhar jogando na Timemania é comprando mais apostas. Pelo fato de não ser possível comprar mais números em um único volante, o desdobramento não é uma realidade nesta modalidade.

Números que mais saem na Timemania

Veja a seguir uma lista dos números que mais saíram na Timemenia até 30 de novembro de 2020. O levantamento foi feito pelo site Loterias Brasil.

Números Quantidade de vezes sorteados 21 161 66 160 20 160 80 158 70 158 50 157 72 156 69 156 71 154 4 154

Veja os resultados anteriores

Uma dica valiosa que pode ajudar na hora de selecionar as dezenas do seu volante da Timemania é consultar os resultados dos concursos anteriores.

São dois caminhos para conferir esses resultados. Você pode acessar diretamente no site da Caixa (http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania/).

Ou, além disso, em nossa página dedicada aos resultados do Dia de Sorte. Clique aqui e confira.