Nesta noite, terça -feira (20), a Loterias Caixa sorteia as dezenas do concurso 1552 da Timemania que está com o prêmio acumulado em R$ 6,2 milhões. Acumulado há 27 concursos, o prêmio pode sair para as apostas que marcarem os sete números do resultado da Timemania. Para acompanhar o sorteio, o jogador pode assistir a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania pode ser retirado até 90 dias corridos a partir da da data do sorteio. Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o acertador não busque o valor, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania?

A probabilidade de ganhar na Timemania acertando as sete dezenas sorteadas é de uma em mais de 26 milhões. Já para três números acertados, a chance de ganhar é de uma em 29, e o Time do Coração é de uma e de uma em 80.

