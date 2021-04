Confira o resultado da Timemania 1620 de hoje – 01/04/21

O sorteio das dezenas do resultado da Timemania concurso 1620 será realizado hoje, quinta-feira, 01 de abril, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 150 mil para o apostador que acertar as sete dezenas do concurso.

O sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Timemania 1620

Para ganhar prêmios, os apostadores precisam acertar sete, seis, cinco, quatro, três números ou o Time do Coração sorteados no resultado da Timemania 1620. A partir das 20h as dezenas do concurso serão sorteadas.

