Confira o resultado da Timemania 1621 de hoje, sábado – 03/04/2021

O sorteio das dezenas do resultado da Timemania concurso 1621, foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h deste sábado, dia 03 de abril. O prêmio da faixa principal estava acumulado e estimado em R$ 250 mil para o apostador que acertasse as sete dezenas da sorte. Confira os números: 05-14-48-58-62-63-67/ Time do Coração: Avaí – SC.

O evento foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Timemania 1621

Para ganhar prêmios, os apostadores precisam acertar sete, seis, cinco, quatro, três números ou o Time do Coração sorteados no resultado da Timemania 1621.

Como receber o prêmio da Timemania?