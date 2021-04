Confira o resultado da Timemania 1622 de hoje – 06/04/2021

Nesta terça-feira, dia 06 de abril, as Loterias Caixa sorteia as dezenas do resultado da Timemania 1622 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h. Quem marcar os sete números do concurso pode faturar o prêmio de R$ 400 mil.

O evento foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Timemania 1622 em tempo real

Para ganhar prêmios, os apostadores precisam acertar sete, seis, cinco, quatro, três números ou o Time do Coração sorteados no resultado da Timemania 1622.

