Confira o resultado da Timemania concurso 1623 de hoje – 08/04/2021

O resultado da Timemania concurso 1623 pode ser conferido a partir das 20h desta quinta-feira, dia 08, e o prêmio estimado da noite é de R$ 500 mil. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Timemania concurso 1623

A Timemania é uma modalidade com diversas faixas de premiação somando, ao todo, seis chances de ganhar prêmios. Os apostadores podem faturar acertando os sete, seis, cinco, quatro e três números do resultado e/ ou o Time do Coração do concurso.

A modalidade tem prêmios fixos de: R$ 3 para três acerto, R$ 9 para quatro acertos e R$ 7,5 para o Time do Coração. Após deduzir o valor desses prêmios do total arrecadado no concurso, as demais faixas recebem porcentagens diferentes.

50% para os acertadores dos sete números;

20% entre os acertadores dos seis números;

20% para os acertadores de cinco números;

10% são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.