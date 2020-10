A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira, às 20h (Horário de Brasília), o concurso nº 1550 da Timemania, que sorteia o prêmio estimado em R$5.9 milhões. O sorteio acontece na Rodoviária do Tietê, em São Paulo e é transmitido ao-vivo pelo Youtube. É possível realizar as apostas até às 19h pelas casas lotéricas ou pela internet.

Ninguém acertou os números 21 – 28 – 30 – 49 – 54 – 59 – 76 do concurso nº 1549, realizado no último dia 13 de Outubro. O time sorteado foi Botafogo – RJ.

Como apostar no Timemania concurso 1550?

Na Timemania, o apostador precisa escolher dez números entre os 80 disponíveis no bilhete e um time de futebol. Ganha se houver de três a sete acertos entre os números sorteados. Se acertar o time do coração, também recebe uma premiação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A aposta pode ser feita no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Mas com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo. A Timemania possui preço único: cada aposta custa R$ 3.

Qual é a probabilidade de ganhar no Timemania concurso 1550?

Na Timemania, a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados. Já no Time da Sorte é uma em 80.

Você poderá gostar também

Conheça 5 pessoas que ganharam na loteria varias vezes

8 vencedores da loteria que tiveram muito azar