A Timemania concurso 1561 pode pagar o prêmio de R$ 100 mil para a aposta que acertar as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado nesta terça-feira (10) a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Último resultado da Timemania

No último resultado da Timemania, concurso 1560, uma aposta ganhou sozinha a bolada acumulada em R$ 9,2 milhões. Os números sorteados foram: 17 22 24 26 45 66 74/ Time do Coração – TREZEPERUZSEO (PB).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como jogar na Timemania 1561?

Para jogar na Timemania 1561, o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Dessa forma, é preciso ter entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração para ganhar.

A aposta pode ser feita no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Mas com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania possui um preço único, de R$ 3, e pode ser feito em casas lotéricas ou no site da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Prêmio da Timemania

O prêmio da Timemania concurso 1561 varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 46% do total bruto. Desse total, são subtraídos os prêmios fixos e o restante repassado, com percentuais diferentes, para cada faixa de prêmio.

Os acertadores do Time do Coração, então, ganham R$7,5;

R$ 3,00, então, ficam para os acertadores de três números;

R$ 9,00, então, ficam para os acertadores de quatro números;

50%, então, vão para os acertadores dos sete números (primeira faixa);

20%, então, vão entre os acertadores dos seis números (segunda faixa);

20%, então, vão para os acertadores de cinco números (terceira faixa);

10% são acumulados e, então, distribuídos aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5;

Sorteios da Timemania

Os sorteios da Timemania são realizados três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. Além disso, é possível acompanhar na transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Qual é probabilidade de ganhar na Timemania 1561?

Na Timemania 1561 as chances de ganhar são bem variadas. Entretanto, elas podem ser de uma em mais de 26 milhões – para sete número premiados- e até de 80 – para o clube sorteado.

sete números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 26.472.637 ;

seis números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 216.103 ;

cinco números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.220 ;

quatro números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 276;

três números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29;

um clube de futebol acertado, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 80;

Acompanhe a Timemania em tempo real: