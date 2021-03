Timemania 1607 tem prêmio de R$ 2,8 milhões nesta terça (02/03)

Começar o mês com R$ 2,8 milhões na conta bancária pode ser possível para quem acertar as sete dezenas da Timemania 1607 desta terça-feira, dia 02. O sorteio da modalidade está previsto para começar a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Para concorrer a bolada acumulada, as apostas precisam ser feitas até às 19h nas casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Nos canais eletrônicos, o valor mínimo para compra é de R$ 30.

No sábado, o resultado da Timemania concurso º 1606 foi: 15 42 48 49 62 69 76/ Time do Coração – América (MG) . O segundo maior prêmio da modalidade, para as apostas que marcam seis acertos, também não saiu. Já nas outras faixas, foram entregues: R$ 1,3 mil para cinco dezenas; R$ 9 para quatro dezenas; R$ 3 para três dezenas; e R$ 7,5 para o Time do Coração.

Como apostar na Timemania?

Na Timemania o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Entretanto, são sorteados no concurso apenas sete dezenas que entregam o prêmio principal. A partir de três números acertados e/ ou o Time do Coração, já pode ganhar prêmio na modalidade.

Segundo as Loterias Caixa, a aposta possui o valor único de R$ 3 e, portanto, não tem a opção de adicionar números e nem de fazer bolão. Em casas lotéricas, aplicativo ou site da Caixa, dá para registrar o jogo até às 19h, uma hora antes do sorteio do concurso 1607.

Qual é o valor do prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania 1607 varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 46% do total bruto. Desse total, são subtraídos os prêmios fixos e o restante repassado para cada faixa de premiação: Time do Coração, prêmio é de R$7,5; três acertos, prêmio é de R$ 3,00; quatro acertos, prêmio é de R$ 9,00.

50% para a faixa de sete acertos;

20% para a faixa de seis acertos;

20% para a faixa de cinco acertos;

10% ficam acumulados para os acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5;

Se não tiver aposta premiada na primeira, segunda ou terceira faixa, então os valores passam para a primeira faixa de premiação do próximo concurso.

Qual é a chance de ganhar na Timemania?

Na Timemania 1607 as chances de ganhar são bem variadas por causa da quantidade de faixas de premiações. Para acertar as sete dezenas e faturar o valor principal, a probabilidade é de uma em 26,472.637. Já nas outras faixas, a chance é de uma em: 216.103 para seis acertos; 5.220 para cinco acertos; 276 para quatro acertos; 29 para três acertos; 80 para o Time do Coração.