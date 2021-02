Resultado da Timemania 1606: números de sábado (27/02/2021)

O sorteio das dezenas do resultado da Timemania concurso 1606, será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 2,6 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas da sorte.

Resultado da Timemania de sábado

Os números do resultado da Timemania concurso 1606 deste sábado são: 15 42 48 49 62 69 76/ Time do Coração – América (MG).

Como receber o prêmio da Timemania?