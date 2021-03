Veja os resultados das loterias Caixa de hoje, sexta-feira – 19/03/21

Confira a seguir os resultados das Loterias Caixa de hoje (18/03/2021), dos sorteios realizados nesta sexta-feira. Ao todo, são seis loterias: Lotofácil 2185; Quina 5519; Lotomania 2162; e Super Sete 69.

Lotofácil 2185 – resultados das loterias Caixa

O resultado da Lotofácil de hoje, concurso 2185, pode pagar um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão na faixa principal. Leva a bolada os apostadores que acertarem os números que aparecerão por aqui logo mais.

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2185:

Quina 5519

O resultado da Quina de hoje tem um prêmio de R$ 700 mil previsto para a faixa principal. Ganha quem acertar as dezenas premiadas no jogo. Confira a seguir quais são os números do jogo.

Os números sorteados no resultado da Quina 5519:

Lotomania 2162

O sorteio da Lotomania 2162 pode entregar um prêmio avaliado em R$ 500 mil na faixa principal de hoje. Saiba quais são as dezenas do sorteio a seguir.

Os números sorteados no resultado da Lotomania 2162 são:

Super Sete 69 – resultados das loterias Caixa

Os números que foram sorteados no resultado do Super Sete 69 desta sexta-feira são: 0 1 0 5 5 3 6.

Todos os sorteios são realizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitidos ao vivo por meio das redes sociais da Caixa. Assista a gravação dos sorteios no YouTube.

