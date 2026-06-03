Loterias

Véspera de feriado: cinco loterias podem pagar mais de R$ 26 milhões nesta quarta-feira (3)

Quina paga R$ 18 milhões e Lotofácil chega a R$ 5 milhões após acumular; sorteios acontecem antes do feriado de Corpus Christi.

Escrito por Anny Malagolini
cinco loterias podem pagar mais de R$ 26 milhões Sorteio nesta quarta-feira, 3 de junho, começam às 20h e 21h - DCI

A quarta-feira, 3 de junho de 2026, será movimentada para os apostadores das Loterias Caixa. Na véspera do feriado de Corpus Christi, cinco modalidades terão sorteios realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmios que, somados, ultrapassam R$ 26 milhões.

O maior valor da noite está acumulado na Quina, que promete pagar R$ 18 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 7042. Já a Lotofácil chega ao concurso 3702 com prêmio estimado em R$ 5 milhões após não registrar ganhadores na faixa principal no sorteio anterior.

Além delas, também serão sorteadas a Lotomania, Dupla Sena e a Loteria Federal. Os concursos começam a partir das 20h (horário de Brasília) e contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Quais loterias serão sorteadas nesta quarta-feira?

De acordo com o cronograma oficial das Loterias Caixa para junho de 2026, os seguintes concursos serão realizados nesta quarta-feira:

  • Lotofácil 3702 – prêmio estimado de R$ 5 milhões
  • Quina 7042 – prêmio estimado de R$ 18 milhões
  • Lotomania 2932 – prêmio estimado de R$ 500 mil
  • Dupla Sena 2965 – prêmio estimado de R$ 2,3 milhões
  • Loteria Federal 06071-2 – prêmio principal de aproximadamente R$ 500 mil
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Ao todo, os concursos distribuem mais de R$ 26,3 milhões em premiações para os apostadores.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país por apresentar uma das maiores probabilidades de premiação entre as loterias da Caixa. No concurso 3701, sorteado na terça-feira (2), ninguém acertou as 15 dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para R$ 5 milhões.

Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A expectativa maior está voltada para a Quina. O concurso 7042 oferece um prêmio estimado em R$ 18 milhões, valor suficiente para transformar o vencedor em milionário.

Na modalidade, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

As apostas podem ser registradas até uma hora antes dos sorteios nas casas lotéricas credenciadas de todo o país, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. O valor mínimo varia conforme a modalidade escolhida. Para concorrer aos prêmios, é necessário ser maior de 18 anos e realizar a aposta dentro do prazo estabelecido.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera a estratégia editorial do portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital.

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