Melhores ações para investir em 2020: veja onde aplicar até o fim do ano

Entre as melhores ações para investir em 2020, estão ativos de empresas do segmento de exportação, e-commerce, administradoras de shopping e bancos, por exemplo. A pandemia da Covid-19 mudou os rumos da economia e também as expectativas acerca do desempenho de variados setores na bolsa de valores. O Ibovespa apresentou queda nos primeiros meses que o país lidou com a doença. Contudo, há sinais de recuperação e boas possibilidades de investimento até o fim do ano.

Mudanças do Ibovespa ao longo do ano

O Ibovespa é um indicador de desempenho das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3. Nesse sentido, tem um sistema de pontos que leva em conta empresas com maior volume de ativos movimentados na bolsa. Trata-se de uma carteira teórica de papéis.

Sendo assim, se o índice subir significa que as ações em questão se valorizaram. Já uma queda indica desvalorização. O Ibovespa também reflete o cenário econômico, então se a economia vai mal, pode haver uma baixa dos pontos.

Conforme explica o analista de investimentos Régis Chinchila, da Terra Investimentos, em janeiro de 2020 as previsões médias para esse indicador estavam por volta de 140 mil pontos. Mas com a pandemia do novo coronavírus houve uma forte queda. No mês de março o Ibovespa chegou aos 61 mil pontos.

Já em julho retomou os 100 mil pontos. Então, para o final desse ano a expectativa da corretora Terra Investimentos para o Ibovespa está em 110 mil pontos.

Mais investidores na bolsa de valores

O analista explica que devido a situação pandêmica “governos e bancos centrais globais entraram com pesados estímulos e cortes acelerados nas taxas de juros”. Desse modo, a Selic, taxa básica de juros do Brasil, está em 2% ao ano. O baixo valor dessa taxa resulta em menores rentabilidades dos investimentos de renda fixa.

Então, muitas pessoas viram na renda variável uma oportunidade de obter maiores rendimentos, apesar de assumir mais risco. Eram quase 3 milhões de pessoas físicas cadastradas na bolsa de valores em agosto. Um crescimento de 52% desde o início da pandemia.

Setor de exportação – melhores ações para investir em 2020

Com a retomada da economia em países que sentiram os primeiros impactos da Covid-19, as empresas exportadoras tiveram um estímulo a recuperação. Ademais, Chinchilla chama atenção para a China, que é um dos principais parceiros do Brasil.

Desse modo setores de minério de ferro, frigoríficos, papel e celulose tiveram melhoria considerável. Veja alguns exemplos com os códigos de ações ordinárias:

Vale (VALE3)

JBS (JBSS3)

Marfrig (MRFG3)

Minerva (BEEF3)

Klabin (KLBN3)

Suzano (SUZB3)

Entre as melhores ações para investir em 2020 ainda pode haver oportunidade de ganhar ao investir em empresas de commodities exportadoras. O analista destaca Vale, Petrobras e JBS.

Setor de e-commerce – melhores ações para investir em 2020

Além disso, as vendas online impulsionaram a recuperação de empresas de varejo. Organizações desenvolveram seu e-commerce para atender os clientes. “Acreditamos que esse movimento veio para ficar e fortalecerá o estilo de consumo do brasileiro que precisou aprender como consumir mesmo a distância” afirma o analista. A saber, entre as varejistas que obtiveram boas rentabilidades com o comércio online, estão:

Magazine Luiza (MGLU3)

Via Varejo (VVAR3)

B2W (BTOW3)

Lojas Americanas (LAME3)

A partir dessa tendência, pode ser bem sucedida a escolha de comprar ativos de empresas desse segmento até o fim do ano.

Outras alternativas

Por fim, Chinchila cita ainda que há setores que não se recuperaram e que podem ser viáveis para investimentos de longo prazo. Como é o caso de administradoras de shopping, companhias de educação e bancos. Confira exemplos de empresas e seus códigos de negociação da B3: