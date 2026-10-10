Que horas fecha a lotérica hoje, véspera de feriado

É véspera de feriadão emendado, veja o que muda nas lotéricas

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), vai prolongar o fim de semana em todo o país. Em algumas regiões, o calendário é ainda mais extenso: em Mato Grosso do Sul, o domingo (11) também é feriado estadual, em comemoração à criação do estado. Com as datas próximas, clientes podem ficar em dúvida sobre o atendimento das casas lotéricas.

Lotéricas funcionam hoje?

Neste sábado, 10 de outubro, as casas lotéricas atendem nos horários habituais de cada estabelecimento. Como o expediente pode variar de uma unidade para outra, quem pretende fazer uma aposta ou utilizar algum serviço presencial deve conferir o horário de funcionamento da lotérica mais próxima.

A proximidade dos feriados pode gerar dúvidas entre os clientes. Na segunda-feira, 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, data considerada feriado nacional. Já em Mato Grosso do Sul, o domingo (11) marca a criação do estado e também é feriado estadual.

Mesmo com o fim de semana prolongado, o sábado não é feriado nacional, e o calendário especial não muda o funcionamento habitual das lotéricas nesta data.

Os sorteios das Loterias Caixa programados para domingo começam a partir das 11h, no horário de Brasília, conforme o calendário oficial da instituição. Desde julho de 2026, os concursos regulares que antes eram realizados aos sábados passaram a ocorrer aos domingos, no mesmo horário.

As apostas para os concursos de domingo podem ser feitas até as 22h do sábado, de acordo com as regras divulgadas pela Caixa. Para quem pretende apostar presencialmente, é necessário respeitar o horário de fechamento da lotérica escolhida.