Canais
Finanças

Quem se aposenta ou é demitido pode ficar no plano de saúde da firma

A permanência será nas mesmas condições de cobertura oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho

Escrito por Regina Pitoscia Publicado em Atualizado em Seguir no Google
Quem se aposenta ou é demitido pode ficar no plano de saúde da firma
Uma das condições para manter a cobertura médica nas mesmas condições é a de que o empregado tenha pago parte do seu plano de saúde. Foto: Thirdman/Pexels
Não perca as notícias do DCIReceba as principais do dia no nosso canal do WhatsApp.
Entrar no canalSiga no Google

Uma das preocupações de quem se aposenta ou é demitido é ficar sem o plano de saúde. Nos casos de aposentadoria, demissão ou exoneração sem justa causa, a lei prevê que o participante que contribuía para o pagamento do seu plano de saúde tem o direito de manter as mesmas condições de cobertura assistencial oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho.

E isso sem prejuízo de eventuais vantagens obtidas em negociações coletivas entre o empregador e a operadora.

Por essa legislação, a empresa é obrigada a manter o aposentado ou o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa no plano enquanto o benefício for oferecido para os empregados ativos. A condição deve ser seguida, desde que o ex-colaborador tenha contribuído para o pagamento mensal do seu plano de saúde, assuma o pagamento integral do benefício e não tenha sido admitido em novo emprego que possibilite o acesso a outro plano privado de assistência à saúde.

A mesma regra se aplica ao trabalhador que teve o contrato encerrado por acordo com a empresa, desde que atendidos os requisitos legais.

A decisão do participante de continuar no plano deve ser informada à empresa no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do momento em que o empregador comunicou a manutenção do benefício.

Condições a seguir

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para que o ex-empregado seja mantido no plano devem ser observadas as seguintes condições:

1 – Ter sido beneficiário de plano coletivo decorrente de vínculo empregatício.

2 – Ter contribuído com pelo menos parte do pagamento mensal do seu plano de saúde. O pagamento exclusivo de coparticipação pela utilização de serviços, como consultas e exames, não é considerado contribuição.

3 – Assumir o pagamento integral do benefício.

4 – Não ser admitido em novo emprego que possibilite o acesso a plano privado de assistência à saúde.

5 – Formalizar a opção de manutenção no plano no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da comunicação do empregador sobre o direito de manutenção do benefício.

Dependentes do aposentado ou ex-empregado

Ainda de acordo com a ANS, o direito ao uso do plano é extensivo obrigatoriamente ao grupo familiar que estava inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, se assim desejar o ex-empregado.

Durante o período de manutenção do benefício, também é permitida a inclusão de novo cônjuge e filhos, conforme as regras aplicáveis ao plano.

No caso de morte do aposentado ou do ex-empregado, seus dependentes continuam no plano pelo restante do tempo a que o beneficiário titular tinha direito.

Quem paga

Conforme a agência reguladora, o tempo de permanência dependerá do período de contribuição para o plano de saúde. Confira as condições:

  • Aposentado que contribuiu para o plano de saúde por 10 anos ou mais tem o direito de se manter no plano enquanto a empresa oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e desde que não seja admitido em novo emprego.
  • Aposentado que contribuiu para o plano de saúde por período inferior a 10 anos poderá permanecer no plano por um ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa continue a oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e que não seja admitido em novo emprego.
  • Ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa terá a manutenção no plano por 1/3 do tempo de contribuição, com um mínimo assegurado de seis e um máximo de 24 meses. Essa regra também se aplica ao trabalhador desligado por acordo, observadas as condições legais.

Quando o plano de saúde deixa de ser oferecido pelo empregador, o aposentado ou o ex-empregado demitido sem justa causa tem o direito de contratar um plano individual ou familiar com aproveitamento das carências já cumpridas, caso a operadora comercialize essa modalidade. Também é possível recorrer à portabilidade de carências, desde que sejam atendidas as regras estabelecidas pela ANS.

Direitos do aposentado no plano de saúde

O aposentado que permanece trabalhando pode continuar a usufruir do benefício no plano dos empregados ativos até que se desligue completamente da empresa, por pedido de demissão ou demissão com ou sem justa causa. Após o desligamento, poderá ter direito à manutenção do plano nas condições previstas para aposentados, desde que cumpra os requisitos legais.

Regina Pitoscia

Foi colaboradora das revistas Exame, Cláudia e Nova. Formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP, cursou Extensão Universitária em Economia na Fundação Getúlio Vargas (FGV) São Paulo e na Faculdade de Economia e Administração da USP, Extensão Universitária em Mercado de Capitais e Finanças Pessoais no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), e Máster em Varejo pela FIA-USP. Recebeu Prêmio Esso de Jornalismo/Economia, de 1989, com reportagem “Seu Fundo de Garantia pelo Ralo”. Atuou como editora dos Cadernos de Finanças Pessoais: “Seu Dinheiro” no Jornal da Tarde, “Suas Contas” e “Fundos & Cia” no Estadão.