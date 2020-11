Saiba como se cadastrar no Pix e aderir ao novo sistema

A adesão ao Pix é opcional, e os bancos devem confirmar com os clientes o efetivo cadastramento das chaves. Por isso, muitas pessoas ainda não sabem como se cadastrar no Pix e aderir a nova funcionalidade. O sistema começou a funcionar e 16 de novembro nos principais bancos e fintechs do Brasil. Portanto, ele permite o pagamento de boletos, transferências e é uma boa substituição para o TED ou DOC. A promessa é que as transações possam ser realizadas em qualquer hora do dia, sete dias por semana.

O que é o Pix?

O Pix é um sistema e funcionalidade disponível em aplicativos de bancos e fintechs onde a pessoa já tem conta. Após cadastrar, ele torna as transferências mais ágeis que o DOC/TED, e pode ser feito sete dias por semana, 24 horas por dia. Além disso, também promete realizar as operações em apenas 10 segundos. Contudo, os demais modos de pagamento continuam valendo. Dessa forma, o pagamento instantâneo é mais uma modalidade. Entre os objetivos do Pix, de acordo com o Banco Central, está a intenção de aumentar a competitividade do mercado, baixar o custo para os clientes, incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo e promover a inclusão financeira.

Como se cadastrar no Pix?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Aderir ao Pix é muito simples, bastando criar uma chave do Pix. Para isso, é possível usar os canais de atendimento do banco ou instituição financeira em que você tem conta. Nesse sentido, para efetuar as transações é preciso, primeiro cadastrar uma chave de endereçamento. As chaves Pix podem ser:

CPF e/ou CNPJ;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória, entre números e letras, com 32 dígitos.

Cada pessoa pode ter até cinco chaves para cada conta bancária. Contudo, não é possível cadastrar a mesma chave do Pix em mais de um banco. Entretanto, dentre as opções, acredita-se ser mais seguro cadastrar o número do CPF como chave.

Como cadastrar a chave do Pix?

A chave do Pix elimina o número de informações bancárias necessárias para receber as transferências ou pagamentos em uma única informação. O registro pode ser feito em um dos canais de acesso, aplicativo ou site, do banco ou fintech onde o cliente possui conta. Além disso, é preciso confirmar a posse da chave e vincular à conta do Pix, identificando e comprovando que o e-mail ou outra informação é sua. Cada banco e fintech possui a sua forma de cadastro, mas a maioria seguem os passos gerais e simples:

Acesse a sua conta no aplicativo ou site do seu banco ou fintech;

Toque na opção referente ao Pix;

Selecione a opção de cadastrar (“Cadastrar Chave” ou “Registre suas chaves”);

Siga os passos indicados pelo aplicativo.

Leia também:

Pix conta mais de 1 milhão de transações em seu 1º dia de operações

Pix para pagar jogos de loteria: saiba como funciona