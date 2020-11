Pix conta mais de 1 milhão de transações em seu 1º dia de operações

O primeiro dia de operação plena do Pix teve mais de 1 milhão transações realizadas pelos usuários. As quais tiveram valor médio superior à R$ 700. O sistema de pagamentos instantâneos começou a funcionar ontem (16) para o público geral e essa contagem foi feita até às 18h.

Com o lançamento oficial, que contou com cerimônia no canal do Banco Central do Brasil no YouTube, o Pix passa a funcionar 24 horas por dias, nos 7 dias da semana. Segundo avaliação do BC esse primeiro dia ocorreu de forma normal e com alguns incidentes pontuais. Bem como, “com números expressivos, comprovando a efetividade do novo meio de pagamento e o enorme interesse dos usuários” disse a entidade em nota.

O BC relata que as falhas aconteceram principalmente nas primeiras horas de operação. Ao passo que, em determinadas situações o crédito na conta do cliente passou do tempo exigido para o serviço. O sistema promete pagamentos em até 10 segundos. “Esses incidentes foram considerados naturais pela equipe técnica do Banco Central, dada a complexidade dessa inovação tecnológica” explica a entidade.

A saber, entre os dias 03 e 15 de novembro ocorreu a operação de testes, para clientes selecionados. No período foram contabilizadas 1,9 milhão de transações.

Então, veja os números divulgados pelo BC para o primeiro dia de operações:

Quantidade de transações liquidadas: 1.005.028

Valor em reais das transações liquidadas: R$ 777.324.881,92

Valor médio das transações liquidadas: R$ 773,43

Índice de disponibilidade das infraestruturas providas pelo BC: 100%

Total de Chaves Pix cadastradas (acumulado): mais de 73,1 milhões

Por que se cadastrar no Pix?

O Banco Central, que gerencia o sistema, recomenda que as pessoas cadastrem chaves do Pix para tornar a operação mais simples, bem como para ter maior segurança em relação às informações da conta.

O cadastro dessas chaves pode ser feito no aplicativo do seu banco. Há as seguintes opções: CPF e/ou CNPJ, e-mail, número de telefone celular e chave aleatória.

Ao ter uma chave Pix é possível informá-la para a pessoa que vai realizar um pagamento para você. Assim como, perguntar a chave do usuário para o qual você precisa efetuar uma transação. Sendo necessário digitar apenas essa chave e o valor desejado para concluir a operação.

