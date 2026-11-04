Carro voador da Embraer será usado em voos no Sul do Brasil; veja as cidades

Carro voador da Embraer será usado em voos no Sul do Brasil; veja as cidades

A Eve Air Mobility, empresa ligada à fabricante brasileira Embraer, fechou um acordo para fornecer até 12 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), conhecidas popularmente como Carro voador , à startup FlyBIS Aviation Limited. A proposta é utilizar os veículos em operações de transporte aéreo no Sul do Brasil, com conexões entre cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O contrato, anunciado nesta quarta-feira (4), prevê dois pedidos firmes e direitos de compra para outras dez aeronaves. O valor da negociação não foi divulgado pelas empresas. Entre os trajetos que poderão receber o serviço estão ligações entre Navegantes, Balneário Camboriú e Florianópolis, no litoral catarinense. No Rio Grande do Sul, a ideia é atender destinos turísticos da Serra Gaúcha, como Gramado e Bento Gonçalves.

O acordo dá continuidade a uma parceria iniciada em 2022, quando as duas companhias assinaram uma carta de intenções para desenvolver operações de mobilidade aérea elétrica no país. Segundo a Eve, as empresas ainda vão trabalhar no planejamento das rotas, na preparação da infraestrutura e nas condições operacionais necessárias para colocar o serviço em funcionamento.

Como funciona o carro voador da Embraer?

O modelo desenvolvido pela Eve é um eVTOL, sigla em inglês para aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. Diferentemente dos aviões convencionais, o veículo foi projetado para levantar voo e pousar sem precisar de uma pista tradicional.

A proposta é transportar passageiros em deslocamentos urbanos e regionais, aproveitando estruturas específicas chamadas vertiportos, que funcionam como pontos de embarque e desembarque.

O protótipo em escala real da Eve já ultrapassou a marca de 70 voos de teste, segundo informações divulgadas pela companhia. Os ensaios incluem avaliações de voo pairado e em baixa velocidade. A empresa também avança nos testes de transição, etapa em que a aeronave passa do voo vertical para o deslocamento horizontal, sustentado pelas asas. O processo inclui a ativação da hélice traseira responsável pela propulsão.

Quando os carros voadores começam a operar?

Apesar do novo acordo comercial, os passageiros ainda terão de esperar para utilizar o serviço. O eVTOL da Eve continua em desenvolvimento e precisa cumprir as etapas de testes e obter a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) antes de iniciar o transporte comercial.

A implantação também depende de uma estrutura adequada para receber as aeronaves, incluindo vertiportos, fornecimento de energia, segurança operacional e integração com o espaço aéreo.

Em setembro de 2026, o Ministério de Portos e Aeroportos reuniu representantes do governo, autoridades da aviação e integrantes da Eve para discutir os desafios necessários à implantação desse novo modelo de transporte no Brasil.

A boa notícia é que a expectativa da empresa é avançar na preparação do mercado brasileiro, considerado estratégico para a mobilidade aérea urbana e regional.