Aprenda a fazer amarração de biquíni que conquistou as famosas

Então verão, sai verão e o cortininha segue firme e forte entre as tendências. Agora, a amarração do biquíni tem garantido a ele uma versão repaginada. Bruna Marquezine, Isis Valverde, Luísa Sonza e mais famosas inverteram o modo de usar o top, com a base indo para os lados, além de arrematar com as alças cruzadas na frente, formando um “X”.

Como é a amarração de biquíni?

Quer saber o segredo para atualizar o biquíni cortininha? Vamos lá!

Em frente ao corpo, deixe o top de ponta cabeça, com o triângulo apontando para baixo. Segure as pontas externas do triângulo e leve-as para cima. Repare que a base horizontal franzida, que costuma ficar abaixo dos seios, ficará na vertical, entre os seios. Cruze as alças na frente, formando um “X” no colo, e amarre-as atrás do pescoço. Agora, é só amarrar atrás das costas as alças da parte de baixo.

Para facilitar, veja o vídeo abaixo:

Opção pode combinar com trançado na barriga

O jeito diferente de vestir o top pode combinar com outra amarração de biquíni que está bombando entre as famosas e fashionistas. Repare que as tiras longas da lateral da calcinha da Luísa Sonza serviram para cruzar na barriga, conferindo estilo. A ideia ainda fez com que a parte de baixo ficasse mais cavada, outra tendência do momento.

Você sabia que asa-delta ajuda a alongar as pernas? Mas, como as laterais ficam altas, podem achatar o dorso. Repare bem no espelho se favorece seu tipo de corpo.

Cortininha invertido com alça tradicional

Quer mais uma sugestão para a moda praia? Yasmin Brunet inverteu o top, mas não cruzou as alças, prendendo-as de maneira tradicional.

Cortininha vira tomara que caia

Outra versão do biquíni cortininha tem ganhado espaço, Em vez do formato triangular tradicional, o top é retangular, o que permite que vire um tomara que caia se a alça for amarrada nas costas em vez do pescoço, como fez Adriane Galisteu nas Ilhas Maldivas.