Coque abacaxi: descubra as melhores inspirações, dicas e tutoriais

O coque abacaxi é um penteado simples que pode ser usado em diversas ocasiões, por ser bem versátil. Além disso, ele pode ser um ótimo aliado para os dias de cabelo bagunçado.

O penteado é muito querido pelas cacheadas por trazer volume aos fios. Além disso, esse tipo de coque é bem prático e traz um visual mais despojado e leve para quem usa.

Então, para você se inspirar e aprender a fazer o coque abacaxi, nós selecionamos algumas fotos incríveis do penteado e vídeos com tutoriais, além de dicas para deixar o estilo mais lindo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Inspirações de coque abacaxi

Primeiramente, é hora de se inspirar com fotos incríveis de coque abacaxi. São diversos modelos e estilos para você acertar na hora de montar o coque.

Apesar de ser muito usado pelas cacheadas, para valorizar o volume, o penteado também é uma opção para cabelos lisos, deixando o estilo mais despojado.

O penteado é muito versátil, pode ser usado em diversas ocasiões, desde um dia de trabalho até uma festinha à noite. Assim, a forma como você finaliza o coque abacaxi pode definir o estilo dele.

Coque abacaxi e franja

Além disso, você pode optar por colocar uma franjinha falsa com o penteado. Como na foto abaixo, é simples, basta deixar as pontas mais próximas da testa, simulando uma franja.

Coque messy

O coque messy, bagunçado, é uma ótima opção para quem quer um visual mais despojado e leve. O baby hair é um grande aliado nesse estilo.

O baby hair é uma forma de dar um charme a mais para os penteados, usando os fios mais novos como uma espécie de franja lateral.

Assim, apostar no coque com esse detalhe do baby hair, usando os fios rebeldes como um charme a mais é uma ótima opção para valorizar o penteado.

Acessórios para usar com coque

O coque abacaxi fica ainda mais incrível se você apostar em acessórios, como lenços, presilhas e outros adornos, dando uma elegância a mais ao penteado.

Versatilidade e volume

Assim, o coque abacaxi é um penteado que pode ser usado por todo tipo de cabelo, para dar volume aos fios, deixando o cabelo mais cheio de personalidade.

O volume que o coque traz para o cabelo é perfeito para quem quer dar uma valorizada nos cachos. Além disso, quem está na transição capilar pode apostar sem medo nesse penteado.

Tranças e coque abacaxi

Outra forma de complementar o coque abacaxi é apostar em tranças mais próximas do couro cabeludo. Assim, o penteado fica mais elaborado, perfeito para usar em uma saída ou até mesmo em eventos como casamentos, formaturas.

Assim, são várias maneiras de usar o penteado, usando e abusando da criatividade. Aproveitando a versatilidade do coque abacaxi para diversas ocasiões.

Como fazer coque abacaxi

Agora que você já se inspirou com as fotos do penteado, que tal aprender a fazer o coque abacaxi? Preparamos um tutorial e alguns vídeos que vão ajudar. Vem com a gente!

Aplique um óleo de tratamento nos fios; Então, faça um rabo de cavalo alto; Em seguida, posicione os fios soltos para frente; Então, faça a amarração com o elástico, deixando a nuca bem presa.

Para facilitar, que tal aprender a fazer o coque com alguns vídeos? Aperte e o play e confira os tutoriais de coque abacaxi para você adotar o penteado.

Assim, com o vídeo acima, você aprende a fazer um coque abacaxi para cabelos cacheados perfeito para o day after. É muito fácil e você pode fazer em poucos minutos.

Já com o vídeo abaixo, você aprende a fazer um coque de 1 minuto em cabelo liso. Perfeito para quem quer criar um volume, dando uma valorizada nos fios. Por isso, o coque abacaxi é uma ótima ideia para quem está com pressa no dia a dia.

Vale lembrar a importância de adotar um produto finalizador ideal para os seus fios, seja uma manteiga, óleo ou fixador. Assim, você mantém o penteado por mais tempo.

Então, viu como é fácil fazer um coque abacaxi? Com apenas um produto finalizador, como um óleo ou um creme, você pode adotar o penteado e deixá-lo com o seu estilo. São diversas as formas de usar o coque para diversas ocasiões.

Independente do comprimento do cabelo, você pode sim, usar o coque abacaxi. É um penteado democrático e que pode ser perfeito para aqueles dias nos quais os fios estão um pouco desalinhados.