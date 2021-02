Tênis da Nike viraliza com conceito ‘mãos livres’

Uma das coisas que os clientes mais procuram quando vão comprar um tênis é o conforto. E nesse quesito a Nike criou um calçado revolucionário. Já imaginou calçar um tênis sem precisar usar mãos? Pois essa é a ideia do GO FlyEasy, novo lançamento da marca que pode ser calçado apenas enfiando os pés. O mesmo vale na hora de tirar os sapatos.

O tênis foca no conforto e praticidade, além de dar mais acessibilidade às pessoas na hora de calçar. O novo modelo da Nike já foi divulgado nas redes sociais e ganhou aprovação do público. Confira:

“É intuitivo, fácil de colocar, fácil de tirar”, disse a Nike em comunicado sobre seu lançamento.

O tênis não precisa de ajuda das mãos para ser calçado, isso graças a uma “dobradiça biestável que permite que o calçado seja seguro em estados totalmente abertos e fechados”. Basta que a pessoa enfie os pés e os tire para calçar e descalçar os sapatos. A ideia além de mais pratica, pode ser uma boa pedida para quem tem pressa.

O campeão de esgrima, Bebe Vio, em declaração para a marca disse que: “Normalmente, eu gasto muito tempo para amarrar meus tênis. Com essa peça, só preciso colocar os pés dentro e pular nele. Os sapatos têm um novo tipo de tecnologia, não apenas para atletas adaptáveis, mas para a vida real de todos “.

A Nike já havia lançado a linha FlyEasy há cinco anos, com produtos mais acessíveis e práticos, como o modelo Nike Air Zoom Pegasus 35 FlyEase. Contudo, esse é o primeiro tênis da marca que não precisa de nada além dos pés para calçar.

A ideia começou a nascer em 2012, quando a marca recebeu uma carta do adolescente Matthew Walzer, que teve paralisa cerebral, pedindo que a Nike criasse um modelo acessível para que ele não precisasse de ajuda para calçar os sapatos.

“Aos 16 anos, consigo me vestir completamente sozinho, mas meus pais ainda precisam amarrar os sapatos. Como um adolescente que está se esforçando para se tornar totalmente autossuficiente, acho isso extremamente frustrante e, às vezes, constrangedor”, escreveu o jovem.

Sua carta inspirou o designer Tobie Hatfield, que começou a desenvolver um projeto de tênis que tivessem mais acessibilidade. Com isso, foi desenvolvida a linha EasyFly. A partir disso, foi possível a criação do GO EasyFly.

Then 16-year-old Matthew Walzer, who has Cerebral Palsy, wrote to Nike in 2012 saying he was disappointed no athletic brand had thought to create sneakers adapted for people with disabilities like him. (1/2) pic.twitter.com/fFiNMvVjry

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) February 2, 2021