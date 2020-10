O estilo Iza representa uma mulher forte, articulada e que não abre mão do conforto. Identificou-se? Então role para baixo para conferir a seleção dos looks.

Estilo Iza: inspire-se com os melhores looks da cantora

O estilo Iza representa uma mulher articulada, bem humorada e engajada. Aos trinta anos, a cantora foi nomeada mulher do ano pela revista Glamour e segue em ascensão na carreira, depois de show histórico no último Rock In Rio.

Recentemente, a cantora entrou na lista dos 100 negros mais influentes do mundo em 2020, a MIPAD. Ao todo, 10 brasileiros entraram para o ranking, que divide-se entre 4 categorias: Mídia e Cultura, Negócio e Empreendedorismo, Humanitarismo e Ativismo, Política e Governança.

Estilo Iza nos looks

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O estilo de uma pessoa diz muito sobre a sua personalidade. No caso da Iza, por exemplo, conseguimos saber que ela é mulher bem humorada e de personalidade.

Isso, nos looks, transfere-se pelas cores alegres e chamativas dos conjuntos e vestidos. Além disso, Iza usa muitas botas, ao invés de saltos abertos, para ter mais conforto.

Conjuntos

Primeiramente, um conjuntinho roxo de manga bufante. Nos pés, uma bota preta para dar mais firmeza para dançar e arrasar.

Outro conjunto que representa o estilo Iza: cintura bem marcada pela calça de cós alto.

Em terceiro lugar, quem disse que o terninho não pode ser moderno? Para deixar o look mais urbano, opte por correntes nos acessórios.

Em seguida, mais um conjunto babado. Um dos carimbos do estilo Iza são as cores abertas e alegres, como esse tom de rosa.

Na sequência , um look monocromático que sai do tradicional com a escolha de um tecido brilhoso e de um top curtinho por baixo do blazer.

Em conclusão aos conjuntinhos no estilo da Iza, um terninho super moderno. Para marcar a cintura, ao invés de um cinto, a cantora optou por uma cinta. A ideia definitivamente deixou o look mais moderno. E nos pés, para não perder o conforto, um tênis.

Estilo Iza nos vestidos

Em segundo lugar, vamos conferir como a Iza imprime o seu estilo nas peças singulares. Afinal, os vestidos são ótimos para o verão e também, para ir a festas.

Inicialmente, temos um look mais romântico, no qual a Iza se inspira na referência da lingerie. Por fim, a meia de poá nos pés reforça o visual bonequinha.

A segunda referência do estilo Iza também tem branco nos pés. Porém, a atenção vai toda para o vestido azul com corte moderno. Como a peça vai até o pescoço, o brincão de argolas foi escolhido como acessório da vez.

Mais uma opção de look que dá valor ao corpo da Iza, marcando bem a cintura da cantora. Além disso, o vestido com babados deu um toque charmoso ao look. Nos pés, a escolha da cantora foi um salto com estampa de poá.

Em seguida, um look que segue a tendência all white. Para trazer alegria a composição, a dica é abusar dos acessórios brilhantes.

Já nessa foto, o estilo da Iza é reforçado por um vestido que valoriza o corpo da cantora. Como a estampa da peça é muito chamativa, para equilibrar, os acessórios ficaram mais leves. O mesmo ocorreu com o salto, que foi um modelo fechado simples, na cor preta.

Por fim, um vestido de manga bufante de paetês para arrasar nas festas. Nos pés, a escolha foi uma botinha de salto, pois a Iza na maioria das vezes não abre mão do conforto.

Estilo Iza no cabelo: transição capilar

Além do estilo da Iza nas roupas, outro característica forte do seu visual é o seu cabelo. Segundo a cantora, faz quatro anos que ela passa pela transição capilar, rompendo com um ciclo de alisamentos que realizava desde os 12 anos.

Nas madeixas, Iza não abre mão da criatividade, utilizando tranças, coques e turbantes para dar personalidade aos looks, e valorizar as influências culturais africanas nas suas produções.