Designer japonês Kenzo Takada morre de covid-19

O estilista japonês Kenzo Takada morreu no domingo, 4 de outubro, aos 81 anos. De acordo com seu porta-voz, o motivo de seu falecimento foi a contaminação por covid-19.

Conhecido por seus gráficos brilhantes, estampas inspiradas na selva e uso eclético de cores, ele foi o primeiro estilista japonês a ganhar destaque no cenário da moda parisiense.

Em seus “quase oito mil desenhos”, o estilista “nunca deixou de celebrar a moda e a arte de viver”, lembrou seu porta-voz.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, homenageou-o no Twitter: “Designer de imenso talento, deu à cor e à luz seu lugar na moda. Paris agora está de luto por um de seus filhos”.

“Eu era fã da marca nos anos 1970, quando ele começou. Acho que ele era um grande designer”, disse Sidney Toledano, CEO do conglomerado de luxo LVMH.

Parisiense por adoção

Nascido em 27 de fevereiro de 1939 em Himeji, perto de Osaka, Kenzo Takada desenvolveu uma paixão por desenho e costura, que foi ensinada a suas irmãs.

Chegou à França em 1965, de barco, no porto de Marselha, e subiu para Paris – cidade que o fascinou e fixou residência.

A princípio, ele vendia esboços para casas de moda, mas depois decidiu começar por conta própria, com uma pequena loja chamada Jungle Jap.

“Eu mesmo decorei a loja com pouco dinheiro”, disse Takada ao jornal South China Morning Post recentemente, em uma de suas últimas entrevistas para a mídia. “Uma das primeiras pinturas que vi em Paris e pela qual me apaixonei foi uma pintura de selva… e essa foi a inspiração para a loja”.

Assim, suas roupas foram fortemente influenciadas por designs japoneses. Takada disse que não queria “fazer o que os designers franceses estavam fazendo”.

“Seu Japão natal permaneceu como fonte de inspiração para cada coleção que ele fez. Ele manteve o uso de cores vibrantes e volumes presentes em todos os momentos”, disse Circe Henestrosa, chefe da escola de moda do Lasalle College of the Arts de Cingapura.

“Acho que ele estava à frente de seu tempo e foi um dos primeiros designers a experimentar a ideia da moda sem gênero. Ele nunca se conformaria com a ideia estereotipada da moda masculina e feminina”, disse Henestrosa.