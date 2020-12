Já ouviu falar da muscle tee? É uma peça que parece básica, mas na verdade é muito versátil. E tem a cara do verão. Se você ainda não conhece, vai se surpreender!

O nome, que em português significa “camiseta músculo”, vem das camisetas usadas pelos “bombados” para malhar nas academias, deixando os músculos do braço à mostra.

Como usar a tendência muscle tee?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Embora seja mais comum em looks casuais, a muscle tee é uma peça que foge do óbvio. Ela pode ser usada de muitas formas e, principalmente, sem muitas regras. O mais importante é que esteja de acordo com seu gosto e que faça você se sentir bem à vontade!

1. Estilo casual

No dia a dia as melhores combinações são com calça ou short jeans e tênis ou sapatilha, deixando o look despojado, mas com um toque moderno.

2. Estilo formal

Para um estilo mais formal, a dica é combinar com uma calça social ou saia midi, em um look de trabalho que fica bem elegante.

3. Estilo chique

Já para compor um visual mais chique e sofisticado, o ideal é que seja usada com saias longas e sapatos ou sandálias de salto. Seja qual for o estilo, a escolha das cores, do tipo de tecido e dos acessórios são outros pontos que também fazem a diferença. Eles podem deixar cada look mais romântico, mais sexy, mais criativo ou mais clássico.

Outro detalhe da muscle tee é que o corte da manga é maior, indo quase até a barra da camiseta. Por isso é comum que o sutiã fique à mostra, então tenha cuidado ao escolher a lingerie que irá usar.

Em relação ao caimento, tudo vai depender do tipo de corpo de cada pessoa. Quem tem os ombros mais estreitos pode usar com a parte de baixo mais justa e com cintura marcada, o que irá realçar a camiseta.

Já quem tem ombros mais largos costuma optar por uma muscle tee sem ombreiras e uma parte debaixo com mais volume, o que ajuda a deixar o corpo mais proporcional.

Mas, como a moda é livre, todas pessoas, com qualquer tipo de corpo, podem usar da maneira como se sentirem mais confortáveis.

Afinal, de onde veio essa tendência?

Embora seja uma novidade, a muscle tee tem algumas referências dos anos 80, quando deixou de ser um item do vestuário esportivo masculino para ganhar as ruas, como peça curinga no street stlyle.

Lançada em Nova York pela marca “The Frankie Shop” no início de 2020, acabou rapidamente se tornando presença constante no guarda-roupa feminino.

Basta uma olhada nas redes sociais das famosas, blogueiras e fashionistas para perceber que a peça realmente se tornou a queridinha da vez e vem sendo muito usada com saias, calças, com diferentes estilos de calçados, em looks mais despojados ou mais arrumadinhos.

No modelo atual, a muscle tee se adaptou e ganhou uma nova cara, cheia de estilo. Embora seja basicamente uma camiseta sem mangas e em tamanho oversized. É uma modelagem um pouco mais larguinha que as camisetas femininas tradicionais e que agrada principalmente pela versatilidade e pela facilidade em ser combinada com qualquer outra peça. Um verdadeiro curinga!

Quem ainda não tem uma muscle tee deve pensar na possibilidade de ter uma delas em seu guarda-roupas! Há opções com bons preços e boa qualidade. E você vai ver como ela é prática e ideal para diversas ocasiões.

Além disso, a musclee tee vem como uma das tendências 2021. No entanto, ao mesmo tempo, pode ser considerada uma peça atemporal, já que, por ser básica, certamente poderá continuar sendo usada em outras estações, ainda que não seja mais a queridinha da vez.

Dicas de looks com muscle tee

Veja alguns looks para se inspirar!

Para começar, um look com calça social e muscle tee

Muscle tee com saia jeans

Com jeans e acessórios

Muscle tee também combina com calça colorida

Com estampa tie dye

Muscle tee com saia de oncinha

Look branco com saia e muscle tee

Também vale apostar na versão colorida

Com detalhe na manga

Look preto e branco com muscle tee

Como fazer uma muscle tee em casa

Outra vantagem da muscle tee é que ela pode ser feita de um jeito bem fácil, usando uma camiseta que você já tenha. Apesar de ser uma peça presente nas vitrines da maioria das lojas, esta é uma forma mais econômica, além de ter um resultado mais personalizado.

Ao fazer sua muscle tee você terá uma peça única e diferenciada. Este vídeo ensina o passo a passo.

Agora que você já tem todas as dicas para usar muscle tee, é só escolher qual a sua combinação preferida e arrasar por aí!