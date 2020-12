Usaria? Grife vende colar estilo fio de telefone por R$ 12 mil

Você se lembra dos telefones antigos? Um dos acessórios comentados nas redes sociais é um colar com o estilo do fio do aparelho, em espiral. Na contramão do minimalismo, a proposta segue a tendência do resgate aos anos 90, com peças coloridas e divertidas, de certo ar infantil e descomplicado.

Como é o colar fio de telefone?

A moda da década de 1990 foi parar nos acessórios. Depois do prendedor de cabelo estilo fio de telefone, é a vez do colar em espiral. A peça ainda não se configura como aposta forte e nem é fácil de achar para comprar.

Na web, causou certa estranheza: “Depois da moda da bolsa baguete, agora temos colar de fio de telefone”, diz uma publicação com emoji de risada. A foto em questão é do modelo lançado pela grife italiana Bottega Veneta, que está à venda por R$ 12.196 no site da Farfetch.

A descrição do produto diz que trata-se de um “colar elástico encaracolado lavanda”. Segue a trend das candy colors (tons pastel) e apresenta 44 cm de circunferência e 1 cm de largura.

Se quiser apostar no acessório, saiba que traz bastante personalidade ao visual, além de chamar atenção por ser “diferentão”. Para evitar excessos, deixe que se transforme no protagonista, com o restante mais neutro e discreto. Não combina com ocasiões formais, certo?

Espiral nos cabelos

O prendedor de cabelo estilo fio de telefone, por sua vez, já tem espaço na moda. Pode ser encontrado em e-commerce, farmácia e loja de acessórios. Na Americanas.com, por exemplo, 100 unidades coloridas saem por R$ 37,99.

Mais acessórios com a cara dos anos 90

Colar e xuquinha estilo fio de telefone antigo aparece em meio à febre dos acessórios com a cara dos anos 90. As grandes estrelas do momento são as miçangas. Aparecem em itens variados e trazem estilo descolado. Manu Gavassi apostou nelas na corrente de óculos, com cores e tamanhos variados, além de cubinhos com letras formando o seu nome.