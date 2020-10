Mecha frontal: moda dos anos 90 volta com tudo

Uma tendência que já fez a cabeça de famosas e anônimas nos anos 90 e começo dos anos 2000 tem movimentado os salões de beleza no mundo todo e chegado com força aqui no Brasil. É a mecha frontal (que lá fora ganham o nome de “money piece“).

Se você foi criança ou adolescente há décadas atrás, deve se lembrar dos cabelos “cor de fogo” com luzes loiras que Geri Halliwell, integrante da girl band Spice Girls, exibia.

Pois é esta ideia que voltou com tudo entre as “novidades” do mundo da beleza.

O que mecha frontal?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Seu conceito é simples e trabalha com fios marcados, podendos ser descoloridos ou com uma cor bem diferente com a do cabelo, feitos em cada lado do rosto.

A intenção da técnica é criar uma moldura que destaca e ilumina (no caso de tons claros) o semblante, como aconteceu com Gabi Prado, influencer que já participou dos reality shows De Férias Com o Ex Brasil, da MTV, e A Fazenda, da Record.

Não há uma regra para a mecha frontal. Você pode optar por descolorir ou colorir uma faixa fina de fios, como fez a cantora e atriz Cleo…

… mas se quiser investir em faixas largas, pode também! A cantora Anitta, quem tem mudado bastante o seu visual por meio de seus cabelos, já exibiu a tendência fashion em cliques recentes.

Quer adotar a mecha frontal, mas procura por uma opção, digamos, mais discreta? Você pode distribuir luzes pelos cabelos para que haja uma mistura natural dos diferentes tons ou apostar em um degradê, como fez Beyoncé quando adotou a money piece em meados do ano passado.