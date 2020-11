O vestido de Jill Biden usado durante o discurso de vitória do seu marido, Joe Biden, nas eleições dos EUA esgotou em poucas horas após a apresentação.

Assim, a ex-segunda-dama agora é oficialmente a primeira-dama da moda também.

O vestido era um Oscar de la Renta com bordado floral midi de crepe com mistura de lã azul marinho. De acordo com o Telegraph, o modelo foi vendido por US$ 5.690 no site Outnet.com, mas estava à venda por US$ 1.707 antes de se esgotar da noite para o dia.

Jill Biden, uma professora de inglês de longa data no Northern Virginia Community College, combinou o caro vestido de bainha assimétrica com uma máscara facial preta e saltos cor de fúcsia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vestido de Jill Biden

Jill Biden é a nova ícone da moda em ascensão. Ela tem 69 anos e frequentemente recorre a marcas americanas para seu guarda-roupa, relatou o Telegraph.

Em agosto, na Convenção Nacional Democrata, ela usou um vestido de camisa verde impecável do estilista nova-iorquino Brandon Maxwell. Ele também foi o responsável por vestir a ex-primeira-dama Michelle Obama e Lady Gaga.

Jill Biden, que recebeu seu doutorado em educação em 2007, optou por um vestido com mangas boné Christian Siriano mais tarde no DNC. Além disso, Siriano, que também mora em Nova York, é visto como um estilista que se preocupa com inclusão de tamanho em suas peças. Bem como preza pela igualdade racial em seu trabalho.

Dessa forma, com seu vestido Oscar de la Renta, Jill Biden também apóia diversas marcas de imigrantes. A potência da moda, que morreu em 2014, era da República Dominicana. Além disso, seus atuais estilistas, Laura Kim e Fernando Garcia, são imigrantes nos EUA, informou o Telegraph.