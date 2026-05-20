Derivados do petróleo vão muito além dos combustíveis e estão presentes em milhares de produtos do dia a dia

Quais são os derivados do petróleo?

Quais são os derivados do petróleo?

Quando escutamos a palavra petróleo, a primeira imagem costuma ser a de carros abastecendo em postos de gasolina ou aviões cruzando o céu. A associação faz sentido, mas limitar o petróleo apenas ao setor de transporte ignora uma realidade muito maior: ele está presente em milhares de produtos usados diariamente dentro de casa, no trabalho e até na área da saúde. Conheça os derivados.

O que são derivados do petróleo?

Os derivados do petróleo são produtos obtidos após o processamento do petróleo bruto nas refinarias. O óleo extraído do subsolo passa por etapas industriais que separam seus diferentes componentes químicos, permitindo a fabricação de combustíveis, plásticos, cosméticos, medicamentos, tecidos sintéticos e uma infinidade de outros itens do cotidiano.

Embora boa parte da produção mundial seja destinada à fabricação de combustíveis, o petróleo também é essencial para setores como moda, construção civil, agricultura, tecnologia e saúde. Estimativas da indústria apontam que mais de 6 mil produtos do dia a dia possuem derivados do petróleo em alguma etapa de fabricação.

Entre os derivados mais conhecidos estão:

Gasolina;

Diesel;

Gás liquefeito de petróleo (GLP);

Querosene de aviação;

Óleos lubrificantes;

Parafina;

Asfalto;

Nafta petroquímica;

Coque de petróleo;

Solventes industriais.

A chamada nafta, por exemplo, é uma das principais bases da indústria petroquímica e dá origem a plásticos, resinas, fibras sintéticas e embalagens.

A produção desses derivados acontece em várias etapas. Primeiro, o petróleo bruto passa por um pré-tratamento para remoção de água, sais e impurezas. Depois vem a destilação fracionada, processo no qual o óleo é aquecido em altas temperaturas para separar os componentes conforme seus pontos de ebulição.

As frações obtidas ainda podem passar por processos adicionais, como craqueamento e hidrocraqueamento, que transformam moléculas pesadas em produtos mais leves e de maior valor comercial. Por fim, os derivados recebem tratamentos finais para atender padrões ambientais e especificações do mercado.

O resultado é uma cadeia produtiva gigantesca que abastece praticamente todos os setores da economia moderna.

Quais produtos do dia a dia são feitos com petróleo?

Mesmo sem perceber, convivemos diariamente com objetos produzidos a partir do petróleo. Muitos deles estão presentes dentro de casa, na mochila, no banheiro ou até no guarda-roupa.

Os plásticos talvez sejam o exemplo mais evidente. Embalagens de alimentos, garrafas, brinquedos, capas de celular, utensílios domésticos e eletrodomésticos utilizam matérias-primas petroquímicas em sua composição.

No setor têxtil, fibras sintéticas como poliéster, náilon, elastano e acrílico são derivadas do petróleo e dominam a indústria da moda por serem resistentes e mais baratas de produzir.

A presença dos derivados também aparece em produtos de higiene e beleza. Xampus, maquiagens, cremes hidratantes, pasta de dente e creme de barbear utilizam substâncias petroquímicas para garantir textura, conservação e estabilidade química.

Até medicamentos e materiais hospitalares dependem do petróleo. Seringas descartáveis, bolsas médicas, próteses, tubos hospitalares e diversos remédios utilizam compostos derivados de hidrocarbonetos.

Produtos com derivados do petróleo

Diversos objetos usados diariamente dependem de derivados petroquímicos, muitas vezes sem que as pessoas percebam. A lista é ampla, e alguns exemplos ajudam a mostrar o tamanho dessa dependência.

1 – Aspirina: um dos remédios mais populares do mundo utiliza compostos químicos produzidos a partir do benzeno, substância derivada do petróleo usada na indústria farmacêutica.

2 – Creme de barbear: fórmulas desse tipo costumam conter derivados petroquímicos como o isopentano, que ajuda a remover a oleosidade da pele e facilita o deslizamento da lâmina durante o barbear.

3 – Chiclete: a base de muitas gomas de mascar leva parafina e outras ceras produzidas no processo de refino do petróleo. Essas substâncias também aparecem em revestimentos de alimentos e medicamentos.

4 – Roupas: tecidos sintéticos como poliéster, náilon, elastano e acrílico têm origem no petróleo e no gás natural. Além do baixo custo, eles oferecem resistência e flexibilidade, o que explica sua presença em larga escala na indústria da moda.

5 – Próteses dentárias: resinas acrílicas derivadas de hidrocarbonetos são usadas na fabricação de próteses modernas, garantindo peças mais leves, resistentes e duráveis.

6 – Maquiagem: batons, bases e outros cosméticos utilizam parafina e ceras sintéticas produzidas a partir de derivados petroquímicos para melhorar textura e fixação.

7 – Xampu seco: propelentes como propano e butano, obtidos do petróleo, ajudam na aplicação do produto em spray. As próprias embalagens plásticas também são fabricadas com materiais petroquímicos.

8 – Pasta de dente: alguns cremes dentais utilizam substâncias derivadas do petróleo para manter a mistura homogênea e garantir textura uniforme durante o uso.

Além disso, o petróleo também está presente em equipamentos eletrônicos, computadores, televisores e celulares. Componentes plásticos, isolantes elétricos e até partes internas de aparelhos tecnológicos dependem de derivados petroquímicos.

Derivados do petróleo movimentam a economia

Os derivados do petróleo têm papel central na economia global. Eles movimentam cadeias industriais inteiras e influenciam desde o preço dos combustíveis até o custo de produção de alimentos e bens de consumo.

Na agricultura, por exemplo, tratores e máquinas agrícolas utilizam diesel, enquanto fertilizantes, defensivos agrícolas e embalagens também dependem da petroquímica.

Na construção civil, asfalto, tintas, impermeabilizantes, tubos PVC, espumas isolantes e revestimentos têm ligação direta com o petróleo.

Já no setor de energia, os derivados continuam sendo fundamentais. Além da gasolina e do diesel, o petróleo participa da geração elétrica em diversos países e da produção de componentes usados em sistemas solares e eólicos.

No transporte, sua importância é ainda mais evidente. Caminhões, ônibus, navios e aviões dependem diretamente de combustíveis derivados do petróleo para funcionar.

O setor automotivo também utiliza materiais petroquímicos na fabricação de pneus, peças plásticas, painéis, bancos, capacetes e sistemas de segurança.

O petróleo ainda é indispensável?

Mesmo com o avanço das energias renováveis e da busca por alternativas sustentáveis, o petróleo segue como um recurso estratégico para o funcionamento da sociedade moderna.

A dependência vai muito além dos combustíveis. Grande parte dos produtos consumidos diariamente utiliza derivados petroquímicos em alguma etapa da fabricação.

Especialistas apontam que substituir completamente o petróleo seria um desafio enorme, principalmente porque muitos setores ainda não possuem alternativas viáveis em larga escala.

Ao mesmo tempo, cresce a pressão por soluções mais sustentáveis, redução do uso de combustíveis fósseis e desenvolvimento de materiais biodegradáveis.

A discussão ambiental ganhou força principalmente por causa das emissões de gases do efeito estufa e da poluição causada por resíduos plásticos. Ainda assim, o petróleo continua sendo peça-chave da economia global e da vida moderna.

Do combustível do carro ao celular no bolso, passando pela roupa, pela maquiagem e pelos medicamentos, os derivados do petróleo seguem presentes em praticamente todos os aspectos do cotidiano.