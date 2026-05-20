Quais são os derivados do petróleo?
Derivados do petróleo vão muito além dos combustíveis e estão presentes em milhares de produtos do dia a dia
Quando escutamos a palavra petróleo, a primeira imagem costuma ser a de carros abastecendo em postos de gasolina ou aviões cruzando o céu. A associação faz sentido, mas limitar o petróleo apenas ao setor de transporte ignora uma realidade muito maior: ele está presente em milhares de produtos usados diariamente dentro de casa, no trabalho e até na área da saúde. Conheça os derivados.
O que são derivados do petróleo?
Os derivados do petróleo são produtos obtidos após o processamento do petróleo bruto nas refinarias. O óleo extraído do subsolo passa por etapas industriais que separam seus diferentes componentes químicos, permitindo a fabricação de combustíveis, plásticos, cosméticos, medicamentos, tecidos sintéticos e uma infinidade de outros itens do cotidiano.
Embora boa parte da produção mundial seja destinada à fabricação de combustíveis, o petróleo também é essencial para setores como moda, construção civil, agricultura, tecnologia e saúde. Estimativas da indústria apontam que mais de 6 mil produtos do dia a dia possuem derivados do petróleo em alguma etapa de fabricação.
Entre os derivados mais conhecidos estão:
- Gasolina;
- Diesel;
- Gás liquefeito de petróleo (GLP);
- Querosene de aviação;
- Óleos lubrificantes;
- Parafina;
- Asfalto;
- Nafta petroquímica;
- Coque de petróleo;
- Solventes industriais.
A chamada nafta, por exemplo, é uma das principais bases da indústria petroquímica e dá origem a plásticos, resinas, fibras sintéticas e embalagens.
A produção desses derivados acontece em várias etapas. Primeiro, o petróleo bruto passa por um pré-tratamento para remoção de água, sais e impurezas. Depois vem a destilação fracionada, processo no qual o óleo é aquecido em altas temperaturas para separar os componentes conforme seus pontos de ebulição.
As frações obtidas ainda podem passar por processos adicionais, como craqueamento e hidrocraqueamento, que transformam moléculas pesadas em produtos mais leves e de maior valor comercial. Por fim, os derivados recebem tratamentos finais para atender padrões ambientais e especificações do mercado.
O resultado é uma cadeia produtiva gigantesca que abastece praticamente todos os setores da economia moderna.
Quais produtos do dia a dia são feitos com petróleo?
Mesmo sem perceber, convivemos diariamente com objetos produzidos a partir do petróleo. Muitos deles estão presentes dentro de casa, na mochila, no banheiro ou até no guarda-roupa.
Os plásticos talvez sejam o exemplo mais evidente. Embalagens de alimentos, garrafas, brinquedos, capas de celular, utensílios domésticos e eletrodomésticos utilizam matérias-primas petroquímicas em sua composição.
No setor têxtil, fibras sintéticas como poliéster, náilon, elastano e acrílico são derivadas do petróleo e dominam a indústria da moda por serem resistentes e mais baratas de produzir.
A presença dos derivados também aparece em produtos de higiene e beleza. Xampus, maquiagens, cremes hidratantes, pasta de dente e creme de barbear utilizam substâncias petroquímicas para garantir textura, conservação e estabilidade química.
Até medicamentos e materiais hospitalares dependem do petróleo. Seringas descartáveis, bolsas médicas, próteses, tubos hospitalares e diversos remédios utilizam compostos derivados de hidrocarbonetos.
Produtos com derivados do petróleo
Diversos objetos usados diariamente dependem de derivados petroquímicos, muitas vezes sem que as pessoas percebam. A lista é ampla, e alguns exemplos ajudam a mostrar o tamanho dessa dependência.
1 – Aspirina: um dos remédios mais populares do mundo utiliza compostos químicos produzidos a partir do benzeno, substância derivada do petróleo usada na indústria farmacêutica.
2 – Creme de barbear: fórmulas desse tipo costumam conter derivados petroquímicos como o isopentano, que ajuda a remover a oleosidade da pele e facilita o deslizamento da lâmina durante o barbear.
3 – Chiclete: a base de muitas gomas de mascar leva parafina e outras ceras produzidas no processo de refino do petróleo. Essas substâncias também aparecem em revestimentos de alimentos e medicamentos.
4 – Roupas: tecidos sintéticos como poliéster, náilon, elastano e acrílico têm origem no petróleo e no gás natural. Além do baixo custo, eles oferecem resistência e flexibilidade, o que explica sua presença em larga escala na indústria da moda.
5 – Próteses dentárias: resinas acrílicas derivadas de hidrocarbonetos são usadas na fabricação de próteses modernas, garantindo peças mais leves, resistentes e duráveis.
6 – Maquiagem: batons, bases e outros cosméticos utilizam parafina e ceras sintéticas produzidas a partir de derivados petroquímicos para melhorar textura e fixação.
7 – Xampu seco: propelentes como propano e butano, obtidos do petróleo, ajudam na aplicação do produto em spray. As próprias embalagens plásticas também são fabricadas com materiais petroquímicos.
8 – Pasta de dente: alguns cremes dentais utilizam substâncias derivadas do petróleo para manter a mistura homogênea e garantir textura uniforme durante o uso.
Além disso, o petróleo também está presente em equipamentos eletrônicos, computadores, televisores e celulares. Componentes plásticos, isolantes elétricos e até partes internas de aparelhos tecnológicos dependem de derivados petroquímicos.
Derivados do petróleo movimentam a economia
Os derivados do petróleo têm papel central na economia global. Eles movimentam cadeias industriais inteiras e influenciam desde o preço dos combustíveis até o custo de produção de alimentos e bens de consumo.
Na agricultura, por exemplo, tratores e máquinas agrícolas utilizam diesel, enquanto fertilizantes, defensivos agrícolas e embalagens também dependem da petroquímica.
Na construção civil, asfalto, tintas, impermeabilizantes, tubos PVC, espumas isolantes e revestimentos têm ligação direta com o petróleo.
Já no setor de energia, os derivados continuam sendo fundamentais. Além da gasolina e do diesel, o petróleo participa da geração elétrica em diversos países e da produção de componentes usados em sistemas solares e eólicos.
No transporte, sua importância é ainda mais evidente. Caminhões, ônibus, navios e aviões dependem diretamente de combustíveis derivados do petróleo para funcionar.
O setor automotivo também utiliza materiais petroquímicos na fabricação de pneus, peças plásticas, painéis, bancos, capacetes e sistemas de segurança.
O petróleo ainda é indispensável?
Mesmo com o avanço das energias renováveis e da busca por alternativas sustentáveis, o petróleo segue como um recurso estratégico para o funcionamento da sociedade moderna.
A dependência vai muito além dos combustíveis. Grande parte dos produtos consumidos diariamente utiliza derivados petroquímicos em alguma etapa da fabricação.
Especialistas apontam que substituir completamente o petróleo seria um desafio enorme, principalmente porque muitos setores ainda não possuem alternativas viáveis em larga escala.
Ao mesmo tempo, cresce a pressão por soluções mais sustentáveis, redução do uso de combustíveis fósseis e desenvolvimento de materiais biodegradáveis.
A discussão ambiental ganhou força principalmente por causa das emissões de gases do efeito estufa e da poluição causada por resíduos plásticos. Ainda assim, o petróleo continua sendo peça-chave da economia global e da vida moderna.
Do combustível do carro ao celular no bolso, passando pela roupa, pela maquiagem e pelos medicamentos, os derivados do petróleo seguem presentes em praticamente todos os aspectos do cotidiano.