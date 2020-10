Glicerina no cabelo: como usar esse poderoso hidratante em casa

Se você quer um jeito fácil e barato de manter suas madeixas hidratadas, então é bom conhecer melhor as propriedades da glicerina no cabelo.

Ela é uma ótima aliada tanto para cabelos lisos, como para os cacheados. Isso porque alinha os fios, reduz o frizz e devolve a sedosidade quando usada corretamente.

Quais os benefícios da glicerina no cabelo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A glicerina é um composto que tem a propriedade de reter a umidade. Por isso, dá para usar a glicerina no cabelo como um ótimo umectante, por exemplo.

Ela ainda tem funções hidrantes, emolientes, lubrificante e ainda forma uma espécie de camada protetora sobre o fio de cabelo. Assim, os fios ficam protegidos de fatores externos e também mantém a umidade interna natural.

Ademais, a glicerina também é muito indicada para cuidados com a pele e inclusive faz parte da formulação de muitos cremes.

Benefícios da glicerina

Mantém a umidade natural dentro dos fios;

Protege de fatores externos como o sol e o calor;

Fortalece os cabelos, deixando-os mais resistentes à quebra;

Proporciona brilho natural;

Reduz o frizz e também as pontas duplas.

Qual glicerina pode usar no cabelo?

Antes de mais nada, é preciso ter em mente que existe a versão natural e a versão sintética do produto. A glicerina natural, pode ser obtida de gordura tanto animal, quanto vegetal. Já a sintética, é um produto feito quimicamente à base de petróleo.

Para usar glicerina no cabelo, o mais indicado é o produto natural. Essa versão é, inclusive, mais fácil de encontrar.

No vídeo do Dr. Lucas Faustinoni (CRM: nº 30.155) ele fala um pouco mais sobre a diferença entre elas. Ainda, explica que usar a glicerina no cabelo traz mesmo ótimos resultados, como um cabelo forte e macio.

Em geral, os frascos da glicerina terão a indicação da origem dela. Ademais, você vai encontrá-la facilmente em farmácias ou lojas de cosméticos online. O preço gira em torno de R$ 5,00 por frasco.

Cuidados na hora de usar a glicerina no cabelo

No entanto, para conseguir o efeito desejado, não se deve usar glicerina no cabelo sem diluir. Isso porque, como a sua função é absorver a água, caso o clima esteja muito seco ela irá sugar a água do próprio cabelo. Aí, o efeito será inverso.

Além disso, se você tem cabelos porosos, tome cuidado com a glicerina no cabelo. É que o excesso de água faz os fios perderem a elasticidade e podem quebrar mais ainda.

Finalmente, quem usa coloração também deve ter uma atenção especial. Afinal, a glicerina é capaz de penetrar na cutícula do cabelo e desbotar a pigmentação das tinturas semi-permanentes. No caso das permanentes, o indicado é usar a glicerina no cabelo, no mínimo, 2 dias depois da tintura. Assim a cor já terá se fixado.

Como hidratar o cabelo com glicerina

Existem linhas de hidratantes capilares que utilizam a glicerina e podem ser comprados prontos para o uso em lojas de cosméticos.

Mas, sem dúvida, associando a glicerina a outros produtos, você conseguirá um cabelo ainda mais bonito. Por isso, confira essas ideias de hidratação caseira com glicerina no cabelo.

Hidratação de óleo de coco e glicerina no cabelo

Ingredientes

1 colher de chá de glicerina vegetal líquida

1 colher de chá de óleo de coco

Como fazer

Misture os ingredientes com auxílio de uma colher de plástico. Aplique no couro cabeludo Em seguida, massageie bem e deixe agir por 20 minutos Enxágue com shampoo e água morna, depois finalize como de costume. Repita semanalmente.

Potencializar sua máscara de hidratação

Antes de tudo, adicionar 6ml de glicerina na porção de máscara capilar que você for usar.

Aplique no cabelo e deixar 20 minutos. Se possível, use uma touca para que o cabelo absorva melhor a água.

Em seguida, enxágue e finalize o cabelo como de costume.

Máscara desmaia cabelo com Glicerina

Ingredientes

15 ml de uma máscara ou ampola de hidratação ou nutrição

10 ml de Bepantol (ou genéricos)

1 tampinha de glicerina (a dela mesmo!)

3 gotas de óleo vegetal (pode ser o de coco ou oliva)

1 colher (das de sopa) de vinagre de arroz ou maçã

Como fazer