Progressiva de Chuveiro: como conseguir um cabelo liso feito em casa!

Para aquelas e aqueles que adoram manter as madeixas lisas, e adoram tentar todos os tipos de progressiva, o mercado lançou mais uma opção que vai facilitar o dia-a-dia. É a progressiva de chuveiro.

Esse é um produto promete hidratar e reduzir o volume do cabelo, causando um efeito de liso temporário. Assim, é garante um cabelo liso sem formol e que dura de uma a duas semanas.

A proposta da progressiva de chuveiro é ser tanto uma manutenção caseira dos fios já quimicamente tratados, como uma opção para, de fato, alisar os cabelos. Além disso, é um produto que qualquer pessoa consegue aplicar.

Como fazer

Lave bem cabelo com um shampoo anti-resíduo

Use uma toalha para retirar o excesso de água e aplique a Progressiva de Chuveiro da raiz às pontas. Então, deixe agir no tempo indicado pelo fabricante.

Logo após, enxágue bem e retire todo o produto. Aí, aplique o condicionador deixando agir conforme o tempo indicado.

Após aguardar, enxágue bem.

Enfim, finalize secado os fios com uma escova. Mas quiser um efeito ainda mais liso, use a prancha.

Resultado

Como o produto é termoativado, para ter um bom resultado você não deve pular a etapa de secar os cabelos com o secador.

Além disso, outra proposta da progressiva de chuveiro é proporcionar uma mega hidratação nas madeixas.

Apesar de ser uma solução muito prática, é preciso lembrar que o resultado da progressiva de chuveiro depende bastante do tipo de cabelo, se ele está muito danificado e se já possui química, por exemplo.

Antes de aplicar qualquer produto que altere a característica natural do seu cabelo, é muito legal fazer um teste de mecha.

No entanto, se você tem cabelos cacheados e deseja alisá-los, infelizmente o efeito pode não ser o mesmo. Na maioria das marcas, a promessa para esses casos é de alinhar os cachos e diminuir o frizz. Pode ser um ótimo aliado para você passar a usar a textura natural do seu cabelo!

Marcas de Progressiva de Chuveiro

Se você ficou curiosa para testar a progressiva de chuveiro, pode conferir a lista abaixo com alguns produtos disponíveis no Brasil.

La Bella Liss (500ml, R$ 35,00)

A marca tem duas linhas de progressiva. Uma delas é a progressiva caseira, que promete cabelos perfeitamente alisados, com efeito natural e duração de até 3 meses. A outra é a progressiva de chuveiro, que é a linha de manutenção pós-progressiva. Além de cuidar dos fios alisados, promete facilitar a escovação e proporcionar redução de volume.

Abelha Rainha (300g, R$ 24,99)

Essa progressiva de chuveiro promete alisamento progressivo sem formol. Com fórmula a base de óleo de argan, ajuda no controle de frizz e fios rebeldes. Também deve proporcionar um aspecto saudável e maleável aos cabelos que os deixam com um efeito liso.

Alise Hair (250ml, R$ 39,90)

A máscara promete muita hidratação e alinhamento dos fios, além de alisá-los. O produto pode ser aplicado da raiz até as pontas e dispensa a necessidade de condicionar os fios, pois já sela as cutículas. Ainda, uma das características super interessantes da progressiva de chuveiro é que gestantes e lactantes podem usá-la.

Sou Liso (500ml, R$ 22,90)

A progressiva de chuveiro da Essência 10 diz oferecer uma experiência prática e prazeirosa. Reduz o frizz, resultando num cabelo leve, solto e com muito brilho. Além disso, outro ponto super positivo é que ela reduz o volume dos fios. A fórmula tem compostos termoativados, que protegem contra o calor do secador e da chapinha e também tem seu efeito potencializado pelo calor.

Mega Lizz (200ml, R$ 102,00)

Segundo a marca, o produto consegue alisar o cabelo em 5 a 7 minutos. Basta aplicá-lo logo após o shampoo. Essa progressiva de chuveiro também tem a finalidade de selar as cutículas dos fios, além de hidrata-los, reduzir o volume e controlar o frizz. Assim como a maioria das marcas, não possui formol na fórmula e a qualquer pessoa pode usar!