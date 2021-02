Você está pensando em investir em ações americanas? Então saiba que já há muita gente pensando o mesmo e até aplicando. A startup Stake, que viabiliza o investimento de brasileiros nas bolsas dos Estados Unidos, realizou, inclusive, um levantamento para descobrir quais os papéis mais comprados pelos brasileiros no mês de janeiro. Pronto para descobrir?

Em primeiro lugar no ranking está a Tesla ($TSLA). No começo do ano, o valor da montadora de carros elétricos chegou a mais de US$ 800 bilhões pela primeira vez na história devido a uma alta de quase 8% em suas ações. E o cenário, para quem pensa em investir, continua tendo pontos positivos e negativos.

Segundo analistas, um dos pontos positivos é o negócio ter foco em energia renovável e a Tesla ser uma empresa inovadora no setor automotivo. Por outro lado, o futuro da empresa pode ser considerado uma incógnita, já que depende de uma série de pontos que não têm garantia absoluta. Desse modo, o preço mais alto das ações só se justificaria olhando os papéis da Tesla dentro de um cenário de inovação, não apenas como uma empresa automotiva.

Apple também está entre ações americanas mais compradas pelos brasileiros

Depois da Tesla, vem a Apple ($APPL) no ranking das ações americanas mais compradas pelos brasileiros. A empresa é considerada quase futurista, já que parece estar sempre adiante no mercado de tecnologia. E, além do iPhone, a Apple já divulgou em relatório que tem como meta produzir um veículo completo com sua própria tecnologia de bateria “inovadora” até 2024.

No ranking que a Stake produziu também estão presentes: NIO ($NIO), GameStop ($GME), Palantir ($PLTR), Churchill Capital Corp IV ($CCIV), FuelCell Energy ($FCEL), Plug Power ($PLUG), AMC Entertainment Holdings ($AMC) e Fubo TV ($FUBO).

Para Paulo Kulikovsky, Diretor Geral Latam da Stake, vale fazer alguns destaques. Um deles, para a AMC, maior rede de cinemas dos EUA, que entrou em pauta movida pelo fenômeno GameStop. Outro para a Fubo, canal de transmissão de TV ao vivo para eventos esportivos na Europa e nos EUA. Neste caso, o movimento se relaciona à retomada dos esportes sem público, o que levou muitas pessoas a acompanharem esportes pela internet.

“Nós estamos acompanhando há algum tempo diversas tendências de mercado. Inclusive, uma delas está no fato de que as pessoas estão olhando mais para a energia limpa, fato que somado à expectativa de uma retomada econômica esse ano e o consequente aumento no consumo de energia, fez com que algumas ações e ETFs ganhassem destaque no ranking também”, analisa Kulikovsky.

E como investir?

Ficou animado com o ranking das ações americanas mais compradas por brasileiros, mas ainda não sabe como investir no mercado do tio Sam? Além da aplicação direta nas bolsas americanas, existem startups como a Stake que viabilizam os investimentos. Fora isso, também é possível investir através dos BDRs, ativos negociados na bolsa brasileira equivalentes a ações de empresas estrangeiras; e ETFs, fundos referenciados no S&P 500, um índice da bolsa americana semelhante ao Ibovespa.