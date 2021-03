A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, passou a oferecer, desde a segunda-feira, dia 29, mais 12 BDRs (Brazilian Depositary Receipts) lastreados em ETF (Exchange Traded Funds). Somados aos 11 já ofertados anteriormente, sobem a 23 os produtos dessa modalidade à disposição de pessoas físicas que querem fazer investimentos no exterior sem sair do País. Esse investimento é feito diretamente na B3.

Os produtos são vinculados a ETFs iShares geridos pela BlackRock, gestora global de ativos financeiros, e possibilitam que o investidor tenha acesso a um leque amplo de opções no mercado externo, ainda quase inexistentes no País. Permitem, por exemplo, exposições a setores pouco representados no Brasil, como os de tecnologia, saúde e biotecnologia. E também a opções de ETFs de ações europeias e de mercados emergentes.

A nova oferta inclui ainda uma estratégia ESG com foco em investimentos no exterior em mercados emergentes. ESG é a sigla em inglês para environmental, social and governance (ambiental, social e governança). Ela é usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa.

Para o diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, Felipe Paiva, “os BDRs de ETFs complementam as carteiras dos investidores, dando, além de exposição a diferentes setores, diversificação geográfica e de moedas, o que torna a carteira do investidor de varejo mais robusta”.

“Sabemos que os benefícios de investir em mercados globais têm estado fora do alcance de muitas pessoas. Com esse lançamento, damos mais um passo em nosso objetivo de tornar o investimento internacional mais fácil e acessível para todos”, avalia Carlos Takahashi, presidente da BlackRock no Brasil.

Antes restritos a investidores qualificados, com mais de R$ 1 milhão de capital investido, os BDRs de ETFs ficaram ao alcance do investidor de varejo a partir de setembro de 2020, quando a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) flexibilizou as regras de aplicação nesse produto. Dos 39 BDRs de ETFs lançados na B3 desde setembro, 23 já estão disponíveis para o investidor pessoa física.

Investimentos – o que é o BDR

O BDR é um certificado emitido por instituições financeiras, com lastro em ações emitidas no exterior. Por meio dele, o brasileiro tem a possibilidade de investir em ações das maiores empresas globais e em ETFs internacionais. É uma opção simples de diversificação de carteira de investimento, com produtos financeiros de fora do País. Sem necessidade de enviar dinheiro ao exterior, já que tudo é feito por aqui, com a intermediação de uma corretora de valores.