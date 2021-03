Ibovespa abre em queda com agravamento da pandemia

Após fechar a última semana no azul, o Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 22. Às 10h12 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha queda de 0,81%, a 115.276 pontos. Na outra ponta, enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 0,9% a R$ 5,533 na compra e a R$ 5,534 na venda.

O motivo seria uma preocupação do mercado com o avanço da pandemia.

Ibovespa em queda

Na Europa, há indícios de uma terceira onda do coronavírus. As ações da IAG, empresa dona da British Airways, caem 6,7%, enquanto a operadora de viagens Tui perde 6,1%.

No Brasil, também há temor generalizado com o agravamento da pandemia. No fim de semana, o país chegou a 294 mil mortes causadas pela covid-19.

O estresse aumentou depois que, também no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou medidas de isolamento social adotadas pelos estados e acabou gerando aglomeração entre apoiadores ao aparecer na frente do Palácio do Alvorada, no domingo, dia em que completou 66 anos.

Efeito Turquia

Além da pandemia, outro fator que está contribuindo para uma apreensão global e com efeitos no Ibovespa: o noticiário na Turquia.

O presidente Tayyip Erdogan substituiu o presidente do banco central mais voltado para uma política monetária para conter a inflação por um presidente crítico a altas nos juros.

Com isso, a lira turca chegou a desabar 15% com a intervenção, mas reduziu perdas depois que o ministro das Finanças da Turquia, Lutfi Elvan, assegurou que o país continuará seguindo as regras do mercado.

A decisão de Erdogan criou um clima geral de aversão a risco em emergentes.